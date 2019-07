Caz Caracal. Poliţistul Florescu, primul care a vorbit cu Alexandra: Muncesc singur 24 de ore, am 9 secunde pe apel "Apelul de la orice apelant din tara este preluat de doamnele de la STS, dupa care ni se trimite noua prin aplicatie. Dupa aceea, noi la randul nostru, in limita timpului disponibil luam datele, pentru ca apelurile vin unul dupa altul. Cam noua secunde avem noi timp sa luam legatura cu apelantul. Noi incercam nu sa limitam discutia, dar sa o restrangem, pentru ca nu cunoastem ce urgenta are celalalt apelant. Sub aceasta presiune a timpului lucram, nu cunoastem cine, ce urgenta are. Avem niste culori ca la un semafor, rosu, galben, verde. Noua secunde este timpul maxim in care preluam apelul,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, anunța ca operatorii 112 și polițistul care ii spunea fetei sa stea acolo unde e ca a trimis echipaj, intreband-o pe fata de ce se teme, dupa ce ea spusese ca fusese violata, sechestrata și batuta, nici macar nu au fost chemați sa dea explicații pentru…

- Antena 3 transmite ca Alexandra, adolescenta de 15 ani ucisa in Caracal, ar fi sunat de cinci ori la 112. Catalina Porumbel, in emisiunea ”Ediție Speciala” de la Antena 3, a citat din raportul MAI...

- Un fragment din stenogramele convorbirii dintre Vasilica Viorel Florescu, operator al Serviciului National de Urgenta - 112, si Alexandra a socat publicul prin aparenta nepasare pe care acesta a manifestat-o fata de situatia fetei, indemnand-o sa „nu mai tina linia ocupata“. Omul legii neaga atitudinea…

- "Doua (n.r conversații) am avut sa știți. Toata lumea a vazut și la tv, trei, deci nu e ok ce apare efectiv in presa. Eu am vorbit de doua ori cu Alexandra. I-am cerut indicii pentru a comunica la cei de la Caracal, ca sa caute. Am cerut niște amanunte ca sa le completez, sa le trimitem la STS. Nu…

- Ei spun ca era un om violent care iși batea angajații la service-ul pe care l-a avut. Unii relateaza ca omul a stat mult in Italia. "Acest om nu a avut in clin și in maneca cu taximetria, nici macar cu taximetria ilegala. Sa il ia naiba ce facea... Facea Italia. Din ce declara vecinii lui…

- Acesta iși uitase mobilul in garajul unde se afla fata violata și legata Barbatul iși lasase mobilul in garajul in care o legase pe fata de 15 ani. Aceasta a reușit sa ajunga la telefon și sa apeleze de 3 ori la numarul unic de urgența. Alexandra a apucat sa sune joi de trei ori la 112. Ultimele cuvinte…

- Detalii revoltatoare ies la iveala in cazul celor doua fete disparute din Caracal, dupa ce au fost luate la ocazie de un mecanic auto. Mai exact, Alexandra, una dintre fete a apucat sa sune la timp la 112 pentru a cere ajutor, insa STS a furnizat o arie in Munții Apuseni și alte trei locații greșite.

- O fetița care se lupta cu o boala grea, cumplit de dus la orice vârsta, poate fi salvata cu ajutorul nostru. Alexandra este fata unui pompier care a suportat deja doua operații și are nevoie de cea de-a treia, pe care medicii din Paris au acceptat sa o faca. Apelul umanitar vine de la nspectoratul…