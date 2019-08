Stiri pe aceeasi tema

- Angela Nicolae, noul prefect al județului Olt, a venit, sambata, in Caracal, la locuința lui Gheorghe Dinca, și a facut declarații de neințeles: „Vreau sa mi se intipareasca foarte bine in minte acest loc”, a spus ea, precizand ca nu a luat masuri, fiind in funcție de numai trei zile. Mai mult, Angela…

- Intrebata daca Gheorghe Dinca are un scenariu diabolic și daca incearca sa traga de timp, psihoterapeutul Lorena Diaconescu a raspuns, in direct, la Romania TV: "Așa cum s-a și vehiculat recent in spațiul public, este posibil ca el sa aiba o legatura cu o intreaga rețea și este posibil ca,…

- Premierul Viorica Dancila va susține o declarație de presa la Palatul Victoria, la ora 20.00, spun surse guvernamentale, tema fiind evolutiile de ultima ora in cazul de la Caracal.Conferinta vine dupa ce au fost demisi prefectul si subprefectul de Olt, iar seful DIICOT a facut primele declaratii…

- Din motivarea deciziei arestarii lui Gheorghe Dinca aflam ca ultima data cand mama Alexandrei a vorbit cu aceasta a fost pe 24 iulie, la 9:05. Fata i-a spus ca urmeaza sa plece la Caracal pentru a se vedea cu un baiat. „Intrucat in acea seara, minora nu s-a intors acasa și nu a raspuns apelurilor telefonice,…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, fata disparuta din judetul Olt, spune ca testele ADN arata ca ea s-a aflat in masina lui Gheorghe Dinca din Caracal, barbatul arestat preventiv pentru viol si trafic de minori, fiind gasite fire de par ale adolescentei in autovehiculul respectiv.

- Informații exclusive aparute in urma cu puțin timp. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata disparuta in Caracal, a dezvaluit ca medicii au confirmat ca mai multe fire de par gasite in mașina suspectului aparțin fetei. ”Exista primele rezultate. S-au gasit probe de ADN care corespund…

- In cazul fetei rapite și ucise la Caracal șeful statului solicita demisii si schimbari profunde de abordare. Acesta anunta ca a cerut un raport de la ministrul de Interne si de la seful STS. "Demisiile tuturor celor care au gestionat greșit cazul de la Caracal, cu urmari atat de dramatice, sunt obligatorii.…

- Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX ca politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata. Procurorul general Bogdan Licu a anuntat,…