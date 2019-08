Caz Caracal. Mihai Fifor acuză apariția unui fake news: "Distorsionarea realității este riscantă" "In seara aceasta, am primit din partea unui jurnalist Digi24, printr-un mesaj pe WhatsApp, invitația de a interveni telefonic pentru a "vorbi despre cazul Caracal". La acest mesaj am raspuns, politicos, ca acest caz se afla la DIICOT, nu la MAI. Acesta este motivul pentru care nu am competența de a comenta public, la televizor, pe marginea unei anchete in desfașurare. Pentru ca acesta este "cazul Caracal" - o ancheta in curs, despre care nu sunt legitimat sa comentez. Fake-news-ul aparut ulterior este "Reacția lui Fifor la dezvaluirile ca un șef de poliție incerca sa obțina date… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a fost intrebat de jurnaliștii Digi 24 cum comenteaza faptul ca Nicolae Alexe, șeful IPJ Olt și cel care coordona operațiunea de cautare a Alexandrei Maceșanu, a dat interlopului Remus Radoi numarul de telefon al lui Gheorghe Dinca, informație dezvaluita…

- "In fata cetateanului nu raspunde doar clasa politica, ar trebui sa raspunda toata lumea, fie ca vorbim de magistrati, politisti sau functionari publici. Pentru erori in fata cetateanului trebuie sa raspunda in mod egal toata lumea pentru ca cetateanul are dreptul sa beneficieze de cele mai bune…

- Mihai Fifor a declarat ca nimeni nu incearca sa ascunda nimic in cazul de la Caracal și fagaduiește ca toți cei vinovați vor plati. Reacția vine dupa ce deputata PNL Adriana Saftoiu a spus ca a ascultat inregistrarile la 112 cu Alexandra și nu mai crede nimic din ce i se servește public. „E vorba […]

- „Președintele Romaniei va solicita in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc marți, 30 iulie a.c., o ancheta completa privind modul in care a acționat in acest caz fiecare instituție responsabila. In situația in care se va dovedi ca s-au luat masuri greșite sau cu intarziere,…

- Prim-ministra Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut sa fie initiata procedura de demitere din functie a conducerii „Postei Moldovei” pentru ca „nu-si indeplineste obligatiunile contractuale in raport cu presa scrisa”, dar si din cauza ca aceasta institutie „a fost implicata de-a lungul timpului in…

- Mihai Fifor, purtatorul de cuvant al PSD, a anuntat, miercuri, ca in cadrul coalitiei PSD-ALDE se discuta despre infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta pentru votul la alegerile europarlamentare, in contextul unor informatii potrivit carora votul ar fi fost fraudat. Singurii care au vorbit…

- Ancheta epidemiologica realizata de Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi in cazul fetitei de trei ani care a murit la inceputul lunii mai a fost finalizata. Reprezentantii DSP au precizat ca bacteria E.coli a fost regasita in probele de alimente si in apa de fantana de la domiciliul copilului. La…

- Ratele romanilor ar putea scadea cu 5-10% in perioada mai-iunie prin aplicarea Indicelui de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) si cu 2-3% din iulie, dar peste un an sau doi IRCC va fi comparabil cu ROBOR, a declarat presedintele Asociatiei Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR),…