Stiri pe aceeasi tema

- Rudele si prietenii apropiati au spus ca, in ultima perioada, a fost amenintata cu moartea de mai multe ori, potrivit site-ului rusesc de stiri Fontanka, citat de BBC News. Intr-un mesaj transmis luni pe Facebook, activistul Dinar Idrisov a spus ca prietena lui, Elena Grigorieva, a fost „ucisa brutal…

- Un șofer din Sibiu a fost depistat de polițiști baut la volan, insa alcoolemia pe care a avut-o atunci cand a fost testat i-a șocat chiar și pe oamenii legii. Mai exact, aparul a indicat 2,23 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Guvernul a adoptat o propunere legislativa care regleaza situatia pensiilor militare de stat. Astfel, politistii si militarii care au indeplinit varsta standard de pensionare vor putea de acum inainte sa isi prelungeasca activitatea cu o perioada intre 3 si 5 ani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag…

- „Felicitari, dragii noștri, pentru inca un meci spectaculos! Intreaga țara este cu sufletul alaturi de voi”, a scris Viorica Dancila la miezul nopții pe contul de Facebook. In urma acestui egal, Romania termina pe primul loc Grupa C, cu 7 puncte, urmata de Franța, cu același punctaj, dar…

- La Brașov, 245 de locuințe sparte, doar anul acesta... Un avertisment a fost dat ieri de polițiștii din 13 țari UE: „pe Facebook se uita și hoții!”! Politia Romana, in parteneriat cu EUCPN (Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii), EUROPOL si alte 12 state din Europa, a lansat,…

- "E plin Facebook-ul de stirea ca politistii dau in judecata trupa „Parazitii" pentru versurile melodiei „Antimilitie". Asta chiar e o stire, numai ca lucrurile nu stau chiar asa. Cei care au anuntat ca vor actiona in instanta trupa nu sunt nici „Politia Romana" ca institutie si nici „politistii". E…

- Centrul de Transfuzie Oradea a facut un apel pe rețeaua de socializare Facebook, pentru donatorii de sange. „Din cauza stocului ce se afla pe zero la grupa O RH NEGATIV, rugam toți donatorii care știu ca au aceasta grupa sa vina sa doneze sange pentru a reuși sa onoram comenzile pentru pacienți!”.…

- O persoana a deschis focul la o școala din Highlands Ranch, Colorado! Cel puțin doua persoane au fost impușcate, iar atacatorul este inca in libertate, relateaza Denver Post. Numeroase echipaje au intervenit la fața locului, in timp ce cladirea a fost evacuata. In acest moment, nu este clar motivul…