- Gheorghe Dinca, cel supranumit "monstrul" din Caracal, nu a parut dispus, in timpul audierilor, sa ofere prea multe detalii despre crimele pe care el spune ca le-a comis. Mai mult, individul suspectat ca le-a rapit, sechestrat și ucis pe Luiza și Alexandra, a avut o solicitare, cel puțin ciudata,…

- Dan Antonescu a spus, in cadrul interviului DCNews, ca e posibil ca Gheorghe Dinca sa mai aibe niște fapte la activ, și are un loc, pe care-l considera sigur, unde ascunde cadavrele și, daca le-ar arata anchetatorilor unde a ascuns cadavrul Alexandrei, se teme ca anchetatorii sa nu gaseasca și celelalte…

- Imaginile de pe camerele de supraveghere arata mai multe mișcari ale lui Gheorghe Dinca, facute in incercarea de a-și șterge urmele, asta inainte ca Alexandra sa sune la 112. Gesturile facute de barbatul din Caracal, care se presupune ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dupa cum a declarat, ar indica…

- Anchetatorii nu au probe ca fetele sunt moarte si nu exclud ca ele sa fie in viata: Nu putem neglija aceasta varianta. Banila, DIICOT: Despre fata de 15 ani, a spus prima data ca a aruncat-o in Olt, apoi ca a aruncat-o in Dunare Procurorul-sef DIICOT, Felix Banila, a anuntat, miercuri, ca Directia nu…

- Cezar Giosan, profesor de Psihologie la Berkeley College, New York, a realizat profilul psihologic al criminalului Gheorghe Dinca. Acesta sustine ca cele doua fete, Luiza si Alexandra, nu sunt cu siguranta singurele victime ale ucigasului."Am citit cu lacrimi in ochi despre Alexandra. Traiesc…

- O scrisoare deschisa a fost postata de catre medicul estetician Adina Alberts. Pe pagina sa de Facebook, celebra doctorița vorbește despre o ipoteza la care și alții s-au gandit: cea conform careia Luiza și Alexandra, fetele disparute in Caracal, ar fi inca in viața și deja departe de Romania.

- In aceasta dupa-amiaza, Gheorghe Dinca a fost dus de anchetatori sa reconstituie cele doua crimele din Caracal, pe care le-a recunoscut. Barbatul este dus de anchetatori acolo unde susține ca a aruncat una dintre victime. Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe Alexandra și pe Luiza.…

- Președintele Klaus Iohannis a facut, duminica seara, declarații in legatura cu cazul de la Caracal. In opinia sa, modificarile la legile penale trebuie abrogate imediat, iar Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu e cumva autorul moral in acest caz. Citește și UPDATE: Gheorghe Dinca a recunoscut…