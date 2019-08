Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Alexandra Maceșanu, fata de 15 ani, a fost topita de criminalul Gheorghe Dinca. Ministerul Justiției a anunțat familia ca probele ADN din oase corespund cu probele ADN ale fetei.Gigi Becali cere ca Gheorghe Dinca și fie pedepsit conform legislației, deși mulți romani și-ar dori…

- Dan Antonescu a spus, in cadrul interviului DCNews, ca e posibil ca Gheorghe Dinca sa mai aibe niște fapte la activ, și are un loc, pe care-l considera sigur, unde ascunde cadavrele și, daca le-ar arata anchetatorilor unde a ascuns cadavrul Alexandrei, se teme ca anchetatorii sa nu gaseasca și celelalte…

- Procurorul șef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, a declarat ca Alexandra Maceșan, in varsta de 15 ani, a fost ucisa joi, 25 iulie, la ora 12:00, cand Gheorghe Dinca a surprins-o cu telefonul in mana. Giorgiana Hosu a spus ca Alexandra a fost ucisa și apoi incinerata: ”In cadrul audierilor, inculpatul…

- Simona Gheorghe, jurnalist Romania Tv, publica luni, pe Facebook, primele imagini cu mașina lui Gheorghe Dinca, imediat dupa ce Alexandra s-a urcat in ea.„Imaginile din dosarul anchetatorilor cu masina criminalului imediat dupa ce Alexandra s-a urcat in ea. Pleaca cu fata si dupa 9 minute…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, cel care a recunoscut pana acum uciderea Alexandrei și Luizei, va fi adus astazi de anchetatori la locul savarșirii crimelor pentru reconstituirea faptelor.Procurorii au extins cercetarile in cazul lui Dinca pentru omor calificat.

- Anchetatorii sunt din nou la casa criminalului Gheorghe Dinca din Caracal și cauta probe in curtea acestuia. Polițiștii și criminaliștii sapa peste tot, pentru a gasi ramașițele fetelor. Ultimele informații arata ca sunt mai multe gropi, iau una dintre acestea a fost acoerita cu o placa de beton.Suspectul…

- Informații exclusive aparute in urma cu puțin timp. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata disparuta in Caracal, a dezvaluit ca medicii au confirmat ca mai multe fire de par gasite in mașina suspectului aparțin fetei. ”Exista primele rezultate. S-au gasit probe de ADN care corespund…

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX , surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta. De asemenea, sursele citate au spus ca in zona locuinței nu a fost gasit sange, pana vineri…