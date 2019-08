Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT, structura centrala, au preluat, joi, dosarul crimelor din Caracal, de la structura Direcției din Craiova, anunța instituția condusa de Felix Banila. Dupa ce a fost la INML, unde s-a stabilit ca nu a fost batut de polițiști, așa cum se susținea, monstrul din Caracal este dus, la…

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, urmeaza sa fie dus vineri la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), pentru a fi supus testului cu aparatul poligraf, au declarat surse judiciare. Inca de miercuri, procurorul-sef DIICOT Felix Banila a anuntat ca barbatul…

- Rasturnare de situația in cazul Caracal. Ieri, șeful DIICOT, Felix Banila, anunța ca anchetatorii nu pot intra in casa lui Gheorghe Dinca cata vreme acesta nu este fața la cautari. Dinca a blocat ancheta DIICOT in casa sa, dupa ce in ultimele zile i-a fost rau. Mai mult, acesta va ramane inca o saptamana…

- Cazul de la Caracal va fi preluat de procurorii de la DIICOT Bucuresti, avand in vedere complexitatea acestuia si emotia pe care a generat-o. Pana acum, ancheta a fost derulata de procurorii antimafia de la Craiova. Anchetatorii nu au, pana acum, probe care sa ateste moartea celor doua fete, Luiza si…

- Profesorul Vladimir Belis, fost director al Institutului National de Medicina Legala „Mina Minovici” din Bucuresti, a declarat ca, din punctul sau de vedere, nu se vor gasi datele in vederea identificarii cadavrului Alexandrei și afirma ca are dubii „asupra realitații morții acestei fete”. Medicul legist,…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…