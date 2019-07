Stiri pe aceeasi tema

- Demisia lui Nicolae Moga din fruntea Ministerului Afacerilor Interne este un prim ”gest de decența și normalitate” din Cabinetul Dancila, considera liderul PLUS Dacian Cioloș. El mai adauga ca acum așteapta din partea PSD, dar șia președintelui Klaus Iohannis sa numeasca la MAI un profesionist.…

- ​Dumitru Buzatu, liderul PSD Vaslui, considera ca Nicolae Moga nu trebuia sa demisioneze de la șefia Ministerului de Interne, comentând ca „probabil nu a mai rezistat”. ​Buzatu a precizat ca nu este normala „culpabilizarea unui om care a preluat o funcție de doua zile”.…

- Nicolae Moga și-a anunțat demisia din funcție, marți, la șase zile de la numirea în funcția de ministru al Administrației și Internelor, în urma uciderii celor doua adolescente din Olt, caz care a scos la iveala ineficiența autoritaților. El a spus ca a luat aceasta decizie…

- Drama Alexandrei Maceșanu, tanara care a sunat de trei ori la 112 de pe un telefon gasit in casa rapitorului ei, a revoltat o țara intreaga. In mediul online s-a lansat deja invitația la un protest la Caracal impotriva instituțiilor statului care au știut ce se intampla, dar n-au putut s-o scoata pe…

- La o zi de la anunțul oficial al PSD ca o inscrie in cursa pentru Cotroceni pe Viorica Dancila, ALDE a decis sa aiba propriul candidat la prezidențiale: Calin Popescu Tariceanu. Tariceanu a fost desemnat, miercuri, de conducerea ALDE, candidat la prezidențiale. Varujan Vosganian a declarat marți ca…

- Premierul și liderul PSD, Viorica Dancila, a fost votata in Biroul Permanent al PSD in calitatea de candidat al PSD la alegerile prezidențiale.Citește și: Traian Basescu dezvaluie ca Iohannis a vrut sa renunțe la Cotroceni: A fost pe o lista de 3 și nu a refuzat In cadrul ședinței BPN,…

- ''Astazi am avut o discuție la Cotroceni cu domnul președinte Iohannis, legat de nominalizarea miniștrilor, dar și de punerea in implicare a rezultatelor referendumului de duminica. Referitor la cele trei portofolii, in care avem interimat, am discutat fiecare propunere in parte și am discutat despre…