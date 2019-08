Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile de pe camerele de supraveghere arata mai multe mișcari ale lui Gheorghe Dinca, facute in incercarea de a-și șterge urmele, asta inainte ca Alexandra sa sune la 112. Gesturile facute de barbatul din Caracal, care se presupune ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, dupa cum a declarat, ar indica…

- "Este a noua zi de batjocura pentru poporul roman. Cred ca asta este sintagma lasata de Violeta Romanescu. Felicitari Georgianei Murgila, eu nu am vazut din partea procuratorii o asemenea desfasurare, cu dovezi, cu imagini de pe camerele de luat vederi. Vorbesc foarte serios, propun ca Ancai Murgila…

- Imagini bomba care pot da peste cap intreaga ancheta. Imagini cu Gheorghe Dinca, din ziua in care Alexandra a sunat la 112, imagini pe care nici Politia nu le-a vazut! Probe care nu au mai aparut nicaieri, cu cel acuzat ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza. In exclusivitate, la "Acces Direct" apare…

- Specialistul criminalist, Dan Antonescu, este de parere ca Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal, a facut confuzie intre victime in relatarile catre poliție și ca vrea sa-i induca pe aceștia in eroare pentru a nu se ajunge la alte cadavre. Dan Antonescu spune ca Dinca incearca sa-i plimbe pe anchetatori,…

- Criminalul din Caracal, Gheorghe Dinca, se intoarce luni in casa in care le-a marturisit anchetatorilor ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza. In casa si in curtea acestuia, anchetatorii vor incerca, impreuna cu el, sa faca reconstituirea crimelor.

- Gheorghe Dinca a recunoscut, duminica, faptul ca le-a ucis pe Alexandra și Luiza, cele doua adolescente pe care le-a luat cu mașina, la ocazie. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, una dintre victimele calaului din Caracal susține ca s-au gasit mai multe probe care atesta ca fata a fost in mașina…

- Suspectul principal din Caracal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, in urma cu putin timp, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei... The post Criminalul din Caracal a povestit cum le-a ucis pe Alexandra și Luiza appeared first on Renasterea banateana .

