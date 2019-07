Caz Caracal. Carmen Avram: Am fost martora unor drame sfâșietoare, însă... „De-a lungul carierei mele de jurnalista, am fost martora unor drame sfașietoare, care iți pot transforma și marca existența. Am relatat tragedii din zone de conflict și am vorbit despre destine curmate mult prea devreme de indiferența și cruzime. Nimic insa nu te poate pregati pentru ceea ce am auzit cu toții astazi, pentru crimele infioratoare din orașul Caracal. O națiune intreaga plange pentru viețile sfarșite și toate rugaciunile noastre sunt pentru sufletul lor! Ne dorim ca familiile și prietenii lor sa-și gaseasca alinarea. Este vital ca ancheta, facuta cat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

