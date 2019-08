Caz Caracal. Alexandru Cumpănaşu se întâlneşte cu Mihai Fifor "#112vreausatraiesc. La ora 13:00 ma voi intalni cu ministrul de interne pt a-i prezenta proiectul POLITIA SCOLILOR prin care fiecare liceu sa aibe cel putin un jandarm dar si pt a solicita informatii suplimentare despre memoriile si solicitarile mele de pana acum adresate MAI. Dragi romani, SISTEMUL MAFIOT a pus tunurile pe mine. Niciun om nu este atacat cum sunt eu! Aparent fara nici un motiv. Insa in fapt cei care actioneaza la ordinul statului mafiot stiu ca in fiecare zi care trece mai avansez 1 cm in mijlocul buboiului si este doar o problema de timp pana acumulez suficienta informatie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "#112vreausatraiesc. APEL CATRE DIASPORA: Dragi prieteni, nu am somn cu gandul la chinurile ingrozitoare prin care a trecut si poate trece Alexandra. La nemernicia unui STAT impotent si complice, la miile de informatii pe care le-am primit de la dumneavoastra si care ma rascolesc cu fiecare caz si…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, adolescenta care i-a cazut victima lui Gheorghe Dinca, a facut un apel pe contul sau de Facebook. Alexandru Cumpanașu ii cere ministrului de Interne sa publice raportul polițistului care a vorbit de pe telefonul personal cu nepoata lui. Alexandru Cumpanașu a scris vineri…

- Alexandru Cumpanașu face un nou apel catre romani, dar și catre ministrul de Interne, Mihai Fifor. ”MOR CU EI DE GAT. APEL: Dragi tati, mame, frati, surori ai acestei tari. A-16-a zi de cosmar continua pt...

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, fata pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o la Caracal, face un nou apel catre romani, dar și catre ministrul de Interne, Mihai Fifor."MOR CU EI DE GAT. APEL: Dragi tati, mame, frati, surori ai acestei tari. A-16-a zi de cosmar continua pt familia Alexandrei…

- Mihai Fifor, ministru interimar de Interne, a anunțat schimbarea șefului Jandarmeriei, dar a dat și noi detalii despre cazurile de la Caracal și Galați, unde doua fete au fost ucise, respectiv, o minora a fost violata, iar poliția a refuzat sa intervina, stang langa fata.”Am luat cateva decizii…

- Alexandru Cumpanașu cere „jegurilor” care i-au susținut pe procurorii care au „omorat-o” pe Alexandra „sa nu aiba cinismul de a cere „tocmai ei sa iasa lumea in strada”. Apelul lui Cumpanașu vine cu o saptamana inainte de mitingul din 10 august.„APEL: Dragi oameni buni, CER jegurilor care…

- ”Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: Monstrul care a luat-o pe Alexandra este PROTEJATTT. NU este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania. Va rog ajutati ma sa punem presiune pe toate institutiile…

- Unchiul Alexandrei, fata sechestrata și violata de bestia din Caracal, a lansat un apel pe pagina sa de Facebook prin care ii roaga pe toți cei care au informații despre Alexandra sau despre Gheorghe Dinca sa i le furnizeze in speranța ca adolescenta este inca in viața și va putea fi gasita. ”Dragi…