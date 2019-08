Caz Caracal. Alexandru Cumpănaşu: Mor cu ei de gât " #12vreausatraiesc. BURSA ALEXANDRA MACESANU PENTRU CURAJ! Impreuna cu familia și cațiva prieteni apropiați (oameni de afaceri care nu vor sa-și dea numele) am hotarat sa CINSTIM CURAJUL Alexandrei și indiferent daca este in viața sau nu vom oferi 20 de burse anuale pentru tineri de liceu care se vor remarca prin curaj in fața crimei organizate din licee!. In fiecare an de ziua Alexandrei pe 15 Septembrie vom oferi aceste burse copiilor care vor ajuta poliția și pe noi sa luptam impotriva RAPIRILOR, DROGURILOR, ȘANTAJULUI, CLANURILOR INTERLOPE, GAȘTILOR DE CARTIER. Copiii nu trebuie doar sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

