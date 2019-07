Stiri pe aceeasi tema

- Informația aparuta in urma cu puțin timp privind posibila prezența a Alexandrei intr-un pod din casa de langa cea a lui Gheorghe Dinca nu se confirma. Cel puțin asta susțin surse din ancheta citate de Romania TV. Vecinul lui Dinca le-a spus oamenilor legii ca Alexandra nu are cum sa fie in podul…

- Ziarul Unirea Raport OFICIAL al POLIȚIEI-Criminalul de la Caracal a sunat-o pe mama Alexandrei: ”Mama soacra, fata pleaca in Anglia la facut bani” Raport OFICIAL al POLIȚIEI-Criminalul de la Caracal a sunat-o pe mama Alexandrei: ”Mama soacra, fata pleaca in Anglia la facut bani” Raportul oficial al…

- Raportul oficial al poliției, publicat de unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanașu, arata ca Gheorghe Dinca a sunat-o pe mama Alexandrei și i-a spus acesteia ”mama soacra” și informand-o ca el și fata vor pleca in Anglia sa faca bani. Detaliul sugereaza faptul ca Dinca se ocupa sa racoleze fete pentru…

- Alexandru Cumpanașu acuza presiuni asupra sa, dupa ce a depus plangere penala impotriva instituțiilor care au gestionat Cazul Alexandra. Poliția a descins in casa lui Gheorghe Dinca dupa 19 ore de la apelul la 112 al Alexandrei, nepoata de var a lui Alexandru Cumpanașu. Iar acțiunuea polițieneasca s-a…

- Buzatu a declarat marti, pentru AGERPRES, ca dubla crima de la Caracal a pus PSD in situatia de a fi culpabilizat pentru actiunile criminalilor. 'Intr-o asemenea presiune, cum este aceea mediatica si politica creata in ultimele zile si in conditiile in care in permanenta apar tot felul de…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a facut o dezvaluire incredibila, in urma cu puțin timp, la digi24. „Verișoara mea, mama Alexandrei, a fost sunata de un alt barbat vineri, in jurul orei 7.30, dupa ce Gheorghe Dinca fusese arestat. Dinca fusese arestat la ora 6.00! Mama Alexandrei era…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca au fost gasite probe ADN care corespund Alexandrei in masina lui Gheorghe Dinca. "S-au gasit probe de ADN care corespund Alexandrei in masina acestui nenorocit, pe fire de par si pe scotch-ul…

- Informații exclusive aparute in urma cu puțin timp. Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, fata disparuta in Caracal, a dezvaluit ca medicii au confirmat ca mai multe fire de par gasite in mașina suspectului aparțin fetei. ”Exista primele rezultate. S-au gasit probe de ADN care corespund…