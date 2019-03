Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Senatului a decis sa transmita Parchetului declaratiile lui Alexandre Benalla, un colaborator apropiat al presedintelui si care a fost demis vara trecuta, ale prietenului sau Vincent Crase si ale lui Patrick Strzoda, director de cabinet al lui Macron, pentru suspiciune de marturie falsa in…

- Senatul francez a decis sa sesizeze justitia in cazul mai multor colaboratori ai presedintelui Emmanuel Macron, inclusiv directorul de cabinet, suspectati de marturii false sau de declaratii trunchiate la audieri sub juramant, au indicat joi senatori, citati de AFP. Biroul Senatului a decis sa transmita…

- Un fost colaborator al presedintelui francez Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, si un fost angajat al partidului prezidential, Vincent Crase, plasati in detentie de o saptamana, au fost eliberati marti, relateaza AFP. Benalla a parasit in cursul serii inchisoarea pariziana Sante declarandu-se…

- Comisia de ancheta a Senatului francez cu privire la afacerea Benalla a cerut Biroului Senatului sa sesizeze justitia pentru ''marturie falsa'' facuta de catre Alexandre Benalla, fost colaborator al presedintelui Emmanuel Macron, si Vincent Crase, fost angajat al partidului prezidential, amandoi…

- Comisia de ancheta a Senatului francez cu privire la afacerea Benalla a cerut Biroului Senatului sa sesizeze justitia pentru ''marturie falsa'' facuta de catre Alexandre Benalla, fost colaborator al presedintelui Emmanuel Macron, si Vincent Crase, fost angajat al partidului prezidential,…

- Presedintele Frantei ia in calcul organizarea unui referendum pentru a aplana protestele vestelor galbene. Referendumul ar urma sa se tina in aceeasi zi in care au loc alegerile europarlamentare, in luna mai.

- “Vestele galbene” s-au mobilizat, sambata, pentru a opta oara in ultimele luni, pentru a protesta fata de politica fiscala si sociala a guvernului francez. La manifestatii au participat 50.000 de francezi, ceea ce este echivalentul a“putin mai mult de o persoana pe comuna”, conform ministrului de…

- Bogdan Chirieac a declarat, sambata, la Romania TV, ca țara noastra nu ar avea capacitatea sa reacționeze, așa cum face statul francez, in cazul unor proteste de amploarea și violența celor de la Paris. Mai mult, analistul considera ca protestele din Franța vor atinge maximul in primavara. Nimeni…