Caz absurd la Galaţi. Creangă folosită la semnalizare, lăsată într-o groapă betonată "Betonuț loveste din nou! Langa mirifica parcare supraetajata a aparut o mareața groapa. Oamenii au pus un copacel iar cei de la firma care lucreaza la parcare au turnat beton. Ca sa consolideze prostia!", se arata in postarea unui consilier local din Galati, pe Facebook. Autoritatile locale nu au emis inca un punct de vedere asupra lucrarii. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

