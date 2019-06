Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce șase polițiști au fost demiși din funcție pentru ca au menționat ca susțin Guvernul Sandu, Gheorghe Cavcaliuc a venit cu un mesaj pentru subalternii sai. Dansul a scris pe pagina sa de Facebook ca vede cum „diferiți actori politici incearca prin diferite metode, inclusiv nu cele mai sincere…

- Situatia ramane in continuare tensionata miercuri in Republica Moldova, unde reprezentanti ai guvernului condus de Maia Sandu, sustinut de ACUM si Partidul Socialistilor (PSRM), si cei ai executivului condus de Pavel Filip, sustinut de Partidul Democrat (PDM), se acuza reciproc de uzurparea puterii…

- Pavlo Klimkin, ministrul de Externe de la Kiev, a declarat luni ca riscul ca Moscova sa intervina în afacerile interne din Republica Moldova cu scopul crearii unui cap de pod în aceasta țara reprezinta o amenințare pentru sudul Ucrainei, informeaza Mediafax citând agenția UNIAN. "Chiar…

- Prima sedinta a guvernului condus de Maia Sandu a fost convocata luni la Chisinau, in cladirea parlamentului, iar in timpul acesteia au fost demisi o serie de inalti functionari, printre care seful Inspectoratului General al Politiei (IGP) din Republica Moldova, Alexandru Panzari, informeaza Radio Chisinau…

- Statele Unite cer partidelor din Republica Moldova sa dea dovada de „cumpatare și sa se puna de acord asupra unei direcții prin dialog politic”. Este mesajul Departamentului american de Stat, in contextul crizei politice din Republica Moldova. „Statele Unite solicita tuturor partidelor din Republica…

- 88 de accidente rutiere au avut loc in Republica Moldova in ultimile 24 ore, dintre care 6 accidente rutiere cu 10 persoane traumate, informeaza șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție intr-o postare pe Facebook, Gheorghe Cavcaliuc.

- Presedintele Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a indemnat joi deputatii la un compromis pentru formarea noului guvern al republicii in urma alegerilor parlamentare din 24 februarie, intr-un discurs rostit in plenul parlamentului de la Chisinau, reunit in prima sesiune inaugurala, informeaza…