CAVANI, PREMIAT LA MONACO. Atacantul uruguayan a primit trofeul Golden Foot

- Atacantul brazilan, Neymar, nu l-a uitat pe fostul sau coleg de la FC Barcelona, Lionel Messi, despre care are numai cuvinte de lauda. "Am jucat cu Messi, cred ca este unul dintre cei mai buni jucatori din fotbal. Este idolul meu", a spus fotbalistul campioanei Franței, PSG, intr-un interviu…

- Barcelona și Real Madrid joaca duminica, de la ora 17:15, in derby-ul campionatului Spaniei. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport și TV Digi Sport. De cand a semnat cu Barcelona, in vara lui 2014, Luis Suarez n-a ratat niciun Clasico. Atacantul uruguayan de 31 de ani a jucat…

- Argentinianul, titular sambata seara in meciul Barcelona – Sevilla 4-2, a parasit terenul in minutul 26, la scorul de 2-0 pentru catalani. Brazilianul Coutinho a deschis scorul in minutul 2, din pasa lui Messi, apoi argentinianul a majorat diferența, 10 minute mai apoi, in partida cu andaluzii, care…

- Publicatia France Football a anuntat, luni, primii cinci jucatori nominalizati pentru trofeul Balonul de Aur din 2018, informeaza lequipe.fr, scrie news.ro.Cei cinci, anuntati in ordine alfabetica, sunt Sergio Aguero (Manchester City), Alisson Becker (Liverpool), Gareth Bale (Real Madrid), Karim…

- Leo Messi a inceput fulminant noul sezon de Champions League, marcand trei goluri in Barcelona - PSV Eindhoven 4-0. (Detalii aici) Dupa acest meci, Lionel Messi, 31 de ani, l-a depașit pe rivalul sau Cristiano Ronaldo. Atacantul argentinian a ajuns la 8 hat-trick-uri in Liga Campioniolor, in timp ce…

- Atacantul galez Gareth Bale, 29 de ani, a devenit jucatorul numarul 1 de la Real Madrid, dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo la Juventus. Bale, marcator a trei goluri in cinci meciuri in acest sezon, a vorbit despre echipa sa dupa plecarea lui Ronaldo și despre cum s-a schimbat atmosfera la clubul madrilen.…

- Starul brazilian Neymar, atacantul campioanei Frantei, Paris Saint-Germain, le-a facut luni o vizita surpriza fostilor sai coechipieri de la FC Barcelona, in cantonamentul de la Sant Joan Despi, informeaza presa catalana. Potrivit cotidianului El Mundo Deportivo, Neymar a venit in Spania cu ocazia unui…

- Lionel Messi, de la FC Barcelona, Cristiano Ronaldo, transferat de la Real Madrid la Juventus Torino, si Mohamed Salah, de la Liverpool, au fost nominalizati de UEFA la titlul de cel mai bun atacant al sezonului trecut in Liga Campionilor, a anuntat joi forul fotbalistic european. Cu ocazia…