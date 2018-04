Cavalleria Rusticana & Pagliacci, in regia lui Ion Caramitru, pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Emmanuel Macron a avut, vineri, o intalnire cu premierul Frantei, Edouard Philippe, presedintele Senatului, Gerard Larcher, si cel al camerei inferioare a Parlamentului (Adunarea Nationala), Francois de Rugy. Desi intalnirea nu a fost concludenta, au existat niste progrese, potrivit…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 31 martie 2018, si duminica, 1 aprilie 2018, incepand cu ora 18:30 premiera spectacolului "Cavalleria Rusticana & Pagliacci" de Pietro Mascagni - Ruggiero Leoncavallo. Regia poarta semnatura lui Ion Caramitru, scenografia a fost creata de Viorica…

- Investitiile profitabile in arta se reduc uneori la un lucru foarte simplu: sa astepti momentul oportun. Acest lucru este valabil pentru o sculptura a lui Constantin Brancusi, intitulata "La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard) ", care va fi scoasa la vanzare de casa de licitatii…

- In timp ce mai multe tari au anuntat ca vor expulza diplomati rusi dupa otravirea unui fost spion in Marea Britanie, Noua Zeelanda sustine ca ar face acelasi lucru, dar ca nu a gasit nicio persoana care sa se potriveasca profilului. Premierul Jacinda Ardern si ministrul de Externe, Winston…

- Consiliul Judetean Ilfov isi muta sediul intr-o cladire din Bucuresti pe care va da 9 milioane de euro. Este vorba despre un bloc cu subsol, parter, opt etaje si etaj retras, avand o suprafata de 7.300 mp, care se afla pe str. Ernest Djuvara nr. 3-5, Sectorul 6, in zona Cotroceni, conform…

- Apple are de gand sa lanseze trei versiuni de iPhone X. Cea mai buna veste e ca pretul va scadea, daca in 2017 ti s-a parut prea piperat. Apple va lansa in toamna noi telefoane. Acestea vor concura atat cu Samsung Galaxy S9, cat si cu Huawei P20, dar si cu o multime de alte telefoane ieftine…

- Expulzarea coordonata a unor diplomati rusi din Statele Unite, Canada si state membre ale Uniunii Europene este "cea mai mare expulzare colectiva de ofiteri rusi de informatii efectuata vreodata", a apreciat luni ministrul britanic de Externe Boris Johnson. Aceste expulzari reprezinta un "raspuns…

- Cel mai mare grup de presa din Turcia, Dogan, a anuntat joi la Bursa din Istanbul ca a demarat negocieri cu un alt trust, Demiroren Media Holding, privind vanzarea afacerilor sale din presa scrisa si audio, valoarea tranzactiei fiind estimata la 1,2 miliarde de dolari. Declaratia vine dupa…

- Vineri, 23 martie, de la ora 19.00, pianistul Horia Mihail revine pe scena Salii Radio, alaturi de Orchestra Naționala Radio, intr-un concert sub bagheta dirijorului american Philip Mann. Uvertura Carnaval, op. 92, de A. Dvorak, va deschide programul serii, urmata de Concertul nr. 2 in sol minor pentru…

- Aproximativ 35,8% dintre copiii din Uniunea Europeana care aveau cel putin un parinte cu cetatenie straina erau expusi riscului saraciei in 2016, aproape dublu fata de copiii ai caror parinti erau ambii cetateni ai statului respectiv (18,8%), arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica…

- Administratia Trump a acuzat Rusia joi de o operatiune concertata - in curs - de patrundere si de spionare a retelei energetice americane si altor infrastracturi. Separat, a impus sanctiuni unor oficiali rusi in legatura cu amestecul high-tech in alegerile americane din 2016, relateaza The…

- Cinci agenti de la Politia Autostrazi din Ialomita si Constanta au fost ridicati de ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), joi dimineata, in urma unor perchezitii facute la locuintele lor, dar si la sediiul Politiei Autostrazi Fetesti, fiind suspectati ca luau mita de la soferi, pentru a nu-i…

- Mai multe organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor picheta si protesta incepand cu 22 martie, a anuntat, joi, Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania (SNAP). Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii…

- Competitia Romanian CSR Awards 2018 a aliniat la start 164 de proiecte de responsabilitate sociala. Acestea au fost implementate pe parcursul anului 2017, de peste 90 de companii. Evenimentul, aflat la cea de-a 6-a editie, este dedicat exclusiv companiilor si fundatiilor corporative din Romania,…

- Complexul Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a majorat salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati, din totalul de 13.300 de salariati. "Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul…

- Racheta Falcon 9 de la SpaceX a pus pe orbita doi sateliti de inernet din cadrul proiectului Starlink, alaturi de o nava spaniola de observatie a Pamantului. Falcon 9 trebuia sa decoleze initial pe 17 februarie, dar misiunea a fost amanata pentru 22 februarie, din motive tehnice si de vreme.…

- Criminalitatea cibernetica costa economiile din intreaga lume aproximativ 600 de miliarde de dolari pe an, sau 0,8% din PIB-ul mondial, in crestere fata de aproximativ 445 de miliarde de dolari in anul 2014, arata un studiu publicat miercuri de firma McAfee, specializata in protectia impotriva atacurilor…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Liviu Dragnea ii va scrie guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, de la care spera sa obtina cateva raspunsuri privind cresterea inflatiei. Totodata, acesta le-a spus jurnalistilor ca vrea sa vada si care a fost implicarea BNR. Liderul PSD a fost intrebat, marti, daca este ingrijorat de cresterea…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6623 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins luni, in linie cu tendinta regionala. Luni, euro a trecut de 4,66 lei si a ajuns la 4,6609 lei/unitate, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins vineri.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European,…

- Primarul Capitalei, Gabriel Firea, anunta ca vor incepe curand si lucrarile pentru inlocuirea conductelor vechi de termoficare, odata cu inceperea activitatii companiei nou infiintate ENRGETICA. "Asa cum veti putea observa in proiectul de buget pe anul in curs, care va fi dezbatut si votat…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a urcat joi pe piata interbancara la nivelul de 2,07% la trei luni, de la 2,06% miercuri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Telefoanele Nokia lansate in ultimii doi ani au inceput sa se vanda foarte bine la nivel global, avand in vedere vanzarile centralizate de Counterpoint, scrie Playtech.ro. HMD Global a intrat in urma cu cativa ani in posesia brandului Nokia. La scurt timp dupa, a inceput sa lanseze o serie…

- Administratia Trump si-a revizuit, luni, decizia privind construirea unui nou sediu pentru Biroul Federal de Investigatii si a decis sa ceara Congresului alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari. Vara trecuta, presedintele american anuntase ca renunta la ideea cautarii unui sediu…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,6534 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins vineri, in linie cu tendinta regionala. Vineri, euro a crescut la 4,6561, dupa ce a scazut joi la 4,6533 lei. Luni, leul s-a apreciat in raport cu…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Dacia Sandero e cea mai economica masina disponibila pe piata la ora actuala. Cel putin asta a depistat editia tiparita a publicatiei franceze L'Argus, dupa ce a testat mai multe modele auto. Pentru a stabili costul pe kilometru, jurnalistii francezi au calculat sumele cheltuite…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Ford a anuntat preturile din Romania pentru noul SUV Ecosport, construit la Craiova. Potrivit unui comunicat oficial, pretul de pornire in versiunea de baza este de 15.400 de euro. In acesti bani veti primi un vehicul cu motor pe benzina de 1.0 litri, capabil sa dezvolte 125 CP.…

- Parlamentarii au primit, in luna februarie, indemnizatii majorate cu aproximativ 10%, ca urmare a cresterii salariului minim la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit unor informatii obtinute de Mediafax, indemnizatia neta a unui parlamentar, in data de 5 februarie, este de 9.993…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Stres National, studiul pe care Dynamic HR si Learning Network l-au implementat in randul angajatilor din Romania in 2017, dezvaluie statistici ingrijoratoare in ceea ce priveste starea de bine a angajatului la birou.99,7% dintre angajatii romani sunt stresati.52% se simt instrainati de familie.91,4%…

- Ministrul propus pentru Aparare, Mihai Fifor, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Fortelor Navale cu un submarin produs intr-un santier romanesc. "Trebuie sa intarim capabilitatile militare…

- Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au transmis o scrisoare presedintelui Iohannis in care anunta programul audierilor de luni din comisii. Scrisoarea transmisa de acestia anunta programul audierilor ministrilor in comisiile parlamentare…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Cod portocaliu de inundatii in Paris in urma ploilor torentiale din ultimele zile. Marti, nivelul Senei a ajuns la 4,96 metri, iar apele fluviului s-au revarsat pe strazile capitalei franceze. Pana vineri exista riscul ca Sena sa treaca de sase metri, in conditiile in care nivelul normal nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a explicat marti de ce a mai dat o sansa PSD si a desemnat-o pe Viorica Vasilica Dancila sa formeze cel de al treilea Guvern PSD din ultimul an, anuntand, totodata, ca doreste modificarea Constitutiei astfel incat integritatea sa fie o conditie fundamentala pentru o persoana…

- In weekend, Romania va fi afectata de un ciclon de origine mediteraneana care va aduce precipitatii si sub forma de ninsoare, chiar in weekendul in care sunt anuntate proteste de mare amploare in toata tara, cat si in diaspora. "Va fi maine (sambata - n.red.) in partea de sud, est si centru.…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a descris planul de pace pentru Orientul Mijlociu al omologului sau american, Donald Trump, drept "insulta secolului", insistand ca palestinienii nu-l vor accepta. Abbas a declarat la o reuniune a liderilor palestinieni ca nu va accepta niciun plan de…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Horia Braun Erdei, economist-sef la BCR, sustine ca Romania este intr-o faza avansata a ciclului economic, iar o serie de indicatori macro arata ca economia se incalzeste. Acesta a transmis, marti, citat de Profit.ro, ca este puternica si alerta cresterea economica a tarii noastre, dar ca…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a demarat luni o serie de greve, solicitand o majorare salariala de 6% pentru cei 3,9 milioane de membri ai sai din sectorul electric si al metalurgiei, precum si posibilitatea reducerii saptamanii de lucru de la 35 la 28 de ore, pentru un echilibru mai…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- Un avion Blue Air ce a plecat dimineata din Bacau spre Catania a aterizat de urgenta la Palermo dupa ce a pierdut brusc altitudine si, spun pasagerii, a fost la un pas sa se prabuseasca in Marea Mediterana. In aeronava se aflau aproximativ 100 de romani, potrivit Adevarul. Incidentul a avut…

- Cursa catre o retea 5G functionala continua, iar unul dintre marii operatori telecom ar putea avea una functionala chiar anul acesta. Recent, noi progrese au fost facute in domeniul retelelor 5G, astfel ca standardele NR au fost aprobate. Membrii 3GPP - 3rd Generation Partnership Project au…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestarile din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut. "Dreptul de a protesta…

- Locuitorii Arabiei Saudinte si cei ai Emiratelor Arabe Unite se bucurau pana la inceputul acestui an de un sistem social foarte generos si aproape fara taxe. Veniturile acestor doua tari sunt dependende in proportie de peste 80-90% de petrol. Cum pretul barilului a scazut dramatic in ultimii…