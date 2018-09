Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, intre orele 10 și 19 Militari ai Armatei Romaniei participa, sambata, la AeroNautic Show Lacul Morii 2018, care se va desfasura in Parcul Crangasi si pe Lacul Morii din Bucuresti. Show-ul se va desfasura intre orele 10:00-19:00. In parcul Crangasi vor concerta Muzica Militara a Brigazii 30…

- Saptamana aceasta, Fortele Aeriene Romane impreuna cu Fortele Navale Romane au executat misiuni de antrenament in comun.Scafandrii militari au executat salturi libere din elicoptere ale Escadrilei 572, la care au participat si militari din cadrul detasamentului de cautare salvare al escadrilei.Sursa…

- Cele doua aeronave ale Fortelor Aeriene Romane vor participa la misiunea de stingere a incendiilor din Grecia atat timp cat va fi necesar, a anuntat, miercuri, comandantul Bazei 90 Transport Aerian, Cezar Stanciulescu. "Vom ramane acolo atat timp cat ni se va cere si noi suntem pregatiti sa sustinem…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca sunt in permanenta pregatiti peste 4.560 de militari, cu 736 de mijloace tehnice, care pot interveni in sprijinul populatiei afectate de calamitatile naturale, in regiunile aflate sub incidenta codurilor de avertizare hidro meteorologica."Structurile de specialitate…

- Ministerul Apararii Nationale a anuntat ca are in permanenta pregatiti peste 4.560 de militari, cu 736 de mijloace tehnice, care pot interveni in sprijinul populatiei afectate de calamitatile naturale, in regiunile aflate sub incidenta codurilor de avertizare hidro-meteorologica. "Structurile…

- Avand in vedere codul portocaliu de poli, precum și posibilitatea unei avertizari de inundații de tip cod roșu, peste 4500 de militari sunt pregatiți sa intervina, anunța MApN."Structurile de specialitate ale Armatei Romaniei monitorizeaza cu atenție evoluțiile din zonele afectate de ploile…

- Reprezentantii Ministerul Apararii au precizat ca peste 4.500 de militari sunt pregatiti sa intervina cu 736 de mijloace tehnice in regiunile aflate sub avertizarile meteorologice, daca autoritatile centrale si locale vor solicita ajutorul lor.

- Deputatul PSD Razvan Rotaru a anunțat astazi ca va propune ministerelor de resort flexibilizarea condițiilor de practica astfel incat sa permita mai multor operatori economici sa se implice in instruirea elevilor și studenților astfel incat aceștia sa se poata pregati pentru condițiile reale din piața…