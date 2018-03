Cavalcada imberbilor Miercuri, la Ploiesti, pe o vreme caineasca, trupa imberbilor Under 19, condusa de antrenorul Adrian Boingiu, a umilit reprezentativa de acelasi calibru a Serbiei, in primul joc din cadrul Turului de Elita pentru Euro 2018. Cu tot frigul, erau vreo cateva grade minus, si sub roiuri de fulgi de zapada, dar pe un teren practicabil, […] Cavalcada imberbilor is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Dupa o asteptare considerabila si doua adrese trimise Directiei Nationale Anticoruptie pe aceeasi tema, cea privind solicitarea de incetare a detasarii a doi politisti judiciaristi la DNA Ploiesti, Carmen Dan a primit un refuz dinspre institutia condusa de catre Laura Codruta Kovesi. “Nu se aproba detasarea.…

- Meciul Romania – Ucraina, decisiv pentru calificarea al Campionatul European “under 19” din 2018, va avea loc tot la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, a declarat, luni, selectionerul Adrian Boingiu, transmite News.ro . “In acest moment, a ramas in continuare Ploiestiul, pentru ca in conditii atmosferice…

- Marian Dima Sambata nu a fost doar “ziua lui Chirita” in fotbalul ploiestean, ci si a doua etapa a preliminariilor pentru Europeanul Under 19, pe stadionul “Ilie Oana”. Din pacate, intr-un anonimat aproape total, conditiile meteo vitrege si schimbarea programarii partidelor, echipa tarii noastre jucand…

- Deputata Andreea Cosma a lansat noi acuzații la adresa DNA Ploiești, dezvaluind duminica, la Romania TV noi informații cu privire la abuzurile pe care așa-zisa „unitate de elita” a DNA le comite.

- Echipa nationala sub 19 ani a Romaniei a invins, sambata, la Ploiesti, cu scorul de 2-1 (1-1), selectionata similara a Suediei, in runda a doua din grupa a patra a Turului de Elita, si are nevoie de cel putin o remiza contra Ucrainei pentru a se califica la Campionatul European din Finlanda.

- Naționala Under 19 a Romaniei a inregistrat a doua victorie din cadrul grupei 4 a Turului de Elita, dupa ce s-a impus sambata seara, cu 2-1, pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești, in fața selecționatei Suediei U19. Golurile tricolorilor au ...

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei format din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a obtinut o noua victorie la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Dupa 4 0 in prima etapa contra Serbiei U19, jucatorii pregatiti…

- Reprezentativa U19 a Romaniei a invins cu 2-1 reprezentativa similara a Suediei, in cea de-a doua partida din cadrul Turului de Elita, informeaza site-ul frf.ro. Meciul s-a jucat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești.

- Selectionata de juniori a Romaniei a debutat cu o victorie categorica, 4-0 (2-0) cu Serbia, miercuri, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, in Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19. Tricolorii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Matan (20, 61), Olimpiu…

- Echipa nationala Under 19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan ("20, "6), Morutan ("23) si…

- Reprezentativa under 17 a Romaniei a fost invinsa, joi, cu scorul de 5-1, de echipa similara a Israelului, in primul meci din cadrul Turului de Elita.Golul Romaniei a fost marcat de Alexandru Dumitru, in minutul 57. Pentru Israel au inscris Jauabra ’40, ’61, ’64, Ovadia ’48 si Davida ‘80+2.…

- Pompierii prahoveni au fost chemati de urgenta, joi, pentru a domoli flacarile si fumul care au invaluit un rezervor cu pacura, care s-a aprins. Incidentul a avut loc in Ploiesti. Dupa ce au fost alertati, pompierii s-au indreptat catre zona respectiva cu mai multe masini de interventie. Din cate au…

- In aceasta perioada echipa nationala Under 19 a Romaniei poarticipa la turneul de calificare la Europeanul ce va avea loc in vara acestui an in Finlanda. Acest turneu are loc in Romania, mai precis la Ploiesti. Ieri s-au jucat primele meciuri, echipa noastra reusind un debut de vis, 4 - 0 cu Serbia.…

- The capital and 14 counties are going under a code orange of warning of snow storms on Thursady night, while 16 counties will be placed under code yellow warning on Thursday evening, according to the National...

- In aceste zile, in Romania, se desfașoara Turul de Elita Under 19, la care participa Romania, Serbia, Ucraina și Suedia. Vremea nefavorabila din aceste zile a obligat ingrijitorii arenei "Ilie Oana" din Ploiești la eforturi uriașe pentru a putea asigura un cadru optim de desfașurare pentru cele doua…

- Echipa nationala Under 19 a Romaniei jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 1999 a debutat cu o victorie entuziasmanta la Turul de Elita, ultima faza de calificare inaintea turneului final al Campionatului European U19 din Finlanda 16 29 iulie 2018 .Jucatorii antrenati de Adrian Boingiu s au impus cu 4 0…

- Cu Mațan și Moruțan in zi mare, Romania U19 a reușit un senzațional 4-0 cu Serbia, la Ploiești, in primul meci de la Turul de Elita, și e la o victorie distanța de calificarea la un turneu final continental, la 7 ani de la singura prezenta la un Euro U19, atunci din postura de tara organizatoare in…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European, potriivt news.ro. Partida s-a disputat pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti. Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'),…

- Marian Dima Ploaia „inghetata” din weekend-ul trecut, apoi, zapada cazuta din abundenta ieri, frigul, previziunile meteo pentru zilele urmatoare, astazi si maine anuntandu-se un nou val de ninsori, starea precara a terenurilor, toate la un loc au dus la o decizie normala, ieri, Asociatia Judeteana de…

- Echipa nationala under-19 s-a impus in fata selectionatei similare a Serbiei, scor 4-0, in primul joc de la Turul de Elita, ultima runda inaintea Campionatului European. Partida s-a disputat pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti.Golurile Romaniei au fost marcate de Matan (20' si 61'), Morutan…

- Romania U19 a avut parte de o susținere modesta la Ploiești, in meciul caștigat senzațional cu selecționata similara a Serbiei, scor 4-0. A fost primul meci din grupa de la Turul de Elita. Deși au fost doar 150 de oameni in tribune, vremea nefiind deloc prietenoasa, unul dintre fani a venit cu un banner-manifest,…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Formația de juniori sub 19 ani a Romaniei a debutat cu o victorie frumoasa in grupa 4 a Turului de Elita, gazduita de țara noastra. Tricolorii lui Adrian Boingiu au invins categoric astazi, scor 4-0, reprezentativa similara a Serbiei, intr-un ...

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci din grupa de la Turul de Elita, la Ploiești. Cum in ultimele zile a nins destul de mult, s-au facut eforturi mari pentru ca partidele sa se poata juca. "Țiți" Dumitriu, membru in comisia tehnica, a pus și el mana pe lopata. Chiar daca…

- Naționala U19 a Romaniei joaca astazi, de la ora 20:30, primul meci de la Turul de Elita. Adversara "tricolorilor" va fi Serbia, una dintre cele mai puternice echipe la acest nivel de varsta. Partida dintre cele doua se joaca la Ploiești, pe stadionul "Ilie Oana". Meciul este transmis in direct pe canalul…

- Meciul care a schimbat destul de serios datele problemei in ceea ce privește adjudecarea titlului național al ediției 2017-2018 din Divizia A1 de volei masculin a fost, fara indoiala, cel de la București, dintre CSA Steaua și Tricolorul LMV Ploiești. Caștigatori ai sezonului regular și lideri ai play-off-ului…

- Haos la FRF: partidele turului de elita au fost plimbate de la Buftea și Mogoșoaia la Giurgiu și Ploiești. "Tricolorii" lui Boingiu debuteaza azi pe "Ilie Oana" contra Serbiei, 19:30 Aseara, meciul Romania - Serbia, din prima etapa a turului de elita organizat in țara, urma sa se dispute azi, ora 19:30,…

- Luni seara, cu doua zile inaintea debutului la Turul de Elita, tricolorii Under-19 ai Romaniei au luat masa la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia alaturi de fotbaliștii primei reprezentative. Laudabila decizie i-a aparținut lui Cosmin...

- Primele meciuri din Grupa a 4-a a turului de elita al Campionatul European de fotbal Under-19, care trebuiau sa aiba loc la Buftea, respectiv Mogosoaia, au fost mutate la Ploiesti, respectiv Giurgiu, din cauza suprafetelor de joc impracticabile, a anuntat, marti, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Marian Dima Reprezentativa U16 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2002, a invins cu 1-0 selecționata U15 a Italiei in prima partida amicala, disputata marți, 13 martie, la Centrul Național de Fotbal Buftea. Golul victoriei a fost marcat de un fost junior al echipelor Petrolul…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat luni la sediul Parchetului General pentru a depune noi documente impotriva procurorilor DNA Ploiești. Acesta a menționat, de asemenea, ca va fi in țara atunci cand Instanța Suprema va da sentința in cazul sau.- in curs de actualizare

- Sediul unitatii „de elita” a DNA a ajuns sub lupa Inspectiei Judiciare. Inspectorii se afla la sediul DNA Ploiesti inca de azi dimineata, de la ora 7, unde verifica mai multe documente, potrivit Romania TV.Citeste si: Incendiu VIOLENT, in Capitala: Mobilizare MASIVA a pompierilor, dupa ce…

- Pe 8 februarie, DNA a trimis-o in judecata pe rivala Laurei Codruța Kovesi, Mihaiela Moraru Iorga. Printr-un rechizitoriu facut rapid la unitatea de elita de la Ploiești. Pe 21 februarie, același DNA a clasat dosarul prin care fostul director al CNADNR, Narcis Neaga, fusese pus sub inculpare, in 2015,…

- Asa cum am mai mentionat si cu alte ocazii, Suceava beneficiaza de un adevarat izvor de talente in ceea ce priveste rugbiul. O dovada a acestui fapt o reprezinta convocarea tanarului Robert Cuzeac de la LPS Suceava la un stagiu de pregatire cu lotul national Under 18 al Romaniei. Sportivul pregatit…

- Marcel Chioran Vasluianul Marcel Chiorean participa cu naționala U17 la o dubla amicala cu selecționata similara a Ciprului. Reprezentativa Under 17 a Romaniei va disputa, in perioada 27 februarie – 1 martie, o ”dubla” amicala cu selecționata similara a Ciprului. Tricolorii s-au reunit ieri, la Centrul…

- In prima faza, sefa DNA a mentionat ca a cerut – inca de duminica seara – “colegilor de la Ploiesti un raport scris” cu privire la cele aparute in spatiul public si cu stadiul dosarelor persoanelor in cauza – mai exact cu privire la membrii familiei Cosma. Si ca informatiile cerute au ajuns la procurorul-sef…

- Șeful “unitații de elita” a DNA din Ploiești, procurorul Lucian Onea, implicat, zilele acestea, in cel mai scandalos episod legat de falsificarea unor probe dintr-un dosar penal, a fost numit in funcția de conducere, in anul 2012, dupa ce, cu trei ani inainte, a incercat, fara succes, sa promoveze intr-un…

- Sa ne amintim de scoala. Judetul Prahova (cred ca) este cel mai dezvoltat din tara. Se intinde de la jumatatea distantei Bucuresti – Ploiesti pana spre Predeal, e prevazut cu o retea bogata de sosele, fiind strabatut de la sud la nord – vest de DN1, are dealuri, munti, industrie, supermarketuri, orase…

- Omul de afaceri a ajuns, marti, la sediul DNA Ploiesti, insotit de aparatorul sau legal. Pana sa plece de la DNA, Walter a precizat ca prezenta sa are legatura cu masura controlului judiciar. “O prelungire, atat (…) vorbiti cu avocatul meu”, a mentionat acesta. La randul sau, avocatul afaceristului…

- Pe fondul prezentarii inregistrarilor difuzate de un post TV de stiri, dar si a reactiilor aparute in spatiul public pe acest subiect, Parchetul General face o serie de precizari, la o zi dupa ce se afla ca Inspectia Judiciara s-a autosesizat in aceasta cauza. In sensul in care Pparchetul de pe langa…

- Citat ca martor intr-un dosar, Vlad Cosma nu s-a prezentat la DNA Ploiesti. Cea care a anuntat opinia publica ca fostul deputat nu va ajunge marti la sediul serviciului teritorial prahovean al DNA-ului a fost sora acestuia. Stiut fiind inca de ieri – ziua in care s-au discutat intens pe marginea inregistrarilor…

- DNA Ploiești, unitatea de elita a procurorului-șef Laura Codruța Kovesi, este in centrul unui nou scandal. Actorii principali sunt șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, precum și vestitul procuror „Portocala”, Mircea Negulescu, care, la ora actuala, nu mai face parte din aceasta structura.Citește…

- In completarea comunicatului de presa dat de DNA, dupa aparitia in presa a inregistrarilor indelung comentate, incepand de seara trecuta si in special in cursul acestei zile, Lucian Onea a iesit in fata presei spunand ca “niciodata n-au fost falsificate probe in dosare”. “Nu au fost falsificate probe,…

- Madalina Tatar (15 ani), o turdeanca plecata cu parinții in Portugalia, a fost convocata la lotul național de junioare Under 17, pentru a participa la un turneu in Turcia. Convocarea a fost o adevarata surpriza, in condițiile in care turdeanca evolueaza de 5 ani la un club din Portugalia, intr-o echipa…

- Sfarsitul acestei saptamani este plin de baschet la Constanta. In Liga 1, BC Athletic debuteaza in turneul semifinal, intalnind, duminica, 21 ianuarie, de la ora 15.00, CSM Ploiesti. Este primul meci oficial din 2018 pentru echipa de pe litoral. Adversara sa are in lot jucatori care au fost scheletul…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 6-2 de selectionata similara a Turciei, intr-un meci amical disputat in Antalya, anunta frf.ro. Pentru nationala Romaniei au inscris Mitrea (min. 29) si Iulian Ilie (min. 52).Antrenorul Sorin Colceag a analizat imediat dupa meci…

- Romania a devenit campioana europeana la bob 4 persoane Under 23, la intrecerea desfasurata in Germania, la Winterberg, iar din echipajul medaliat cu aur a facut parte si Alexandru Andrei Bugheanu, cunoscut in special pentru evolutiile sale din atletism, sub culorile CS Farul Constanta Pregatit la atletism…

- Debutul de an a adus deja zece telegrame de convocare la loturile nationale pentru jucatorii Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;.Selectionerul lotului national Under 17 al Romaniei format din fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2001 , Sorin Colceag, i a convocat pe Alexandru Serban, Alex Georgescu,…

- Reprezentantii DNA au anuntat, miercuri, ca dosarul in care fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, este acuzat de trafic de influenta a fost trimis Tribunalului Bucuresti, spre judecare. In cauza de fata, instrumentata de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului teritorial Ploiesti,…