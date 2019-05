Stiri pe aceeasi tema

- Doi militari din Batalionul 300 Protectia Fortei Sfantul Andrei, care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti luni, 6 mai, in jurul orei 2.35, ora Romaniei, in timp ce executau o misiune de patrulare interioara in Baza Aeriana Kandahar.Potrivit unui comunicat transmis de MApN, pe timpul executarii…

- Daca v-ati trezit cu un praf rosiatic pe masini, avem explicatia: Saptamana aceasta un val de praf saharian va acoperi tot continentul. Iar tara noastra nu face exceptie. Pe scurt, ploile care vor cadea in aceste zile vor lasa in urma lor orase intregi “imbracate” in acest praf rosiatic. Care insa este…

- E normal sa fie așa, din moment ce vederea este simțul pe care ne bazam poate cel mai mult in viața de zi cu zi. Atunci cand ne confruntam cu o astfel de situație, pașii trebuie sa fie clari in mintea noastra: programam imediat o consultație la un medic specialist, el fiind singurul care…

- Alina Pușcaș a facut o marturisire neașteptata la TV. Prezentatoarea a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai avea copii. Alina Pușcaș este insarcinata cu cel de-al treilea copil. La emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, vedeta a explicat ca se expune unor riscuri daca va mai dori sa…

- Traficul feroviar intre statiile Zam si Campuri Surduc se desfasoara joi doar pe firul I, din cauza deraierii de cate un boghiu a 5 vagoane din compunerea unui tren privat de marfa, informeaza CFR SA, potrivit Agerpres. "Trenul de marfa, care apartine operatorului privat DB Cargo Rail Romania,…

- Reprezentantul SANADOR, spitalul in care a nascut Andreea Balan, a dat primele detalii despre starea de sanatate a cantaretei. Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul unei operatii de cezariana, iar purtatorul de cuvant al spitalului privat spune ca starea de sanatate a vedetei s-a ameliorat,…

- Un grav accidet aviatic a vut loc miercuri, in Nepal. Șapte persoane au murit, intre care și ministrul Turismului, Rabindra Adhikari, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit. Tragedia a avut loc in districtul Tehrathum. La scurt timp dupa prabușirea elicopterului, martorii au povestit ca la…

- Ordonanța de urgența inițiata de Tudorel Toader și adoptata ieri de Guvern prevede modificarea atribuțiilor Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in sensul in care aceasta va avea și competența de retragere a cailor de atac in cauzele de competența ...