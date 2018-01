Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Aiud se reunesc in prima sedinta ordinara din acest an, joi, 25 ianuarie, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei. Pe ordinea de zi sunt 26 de proiecte, initiate de primarul Iulia Adriana Oana Badea. Proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind…

- Solista trupei irlandeze de rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la varsta de 46 de ani. Cauzele decesului nu sunt inca cunoscute, spun jurnaliștii de la BBC. Solista trupei irlandeze de rock The Cranberries, Dolores O’Riordan, a murit la varsta de 46 de ani. Anunțul a fost facut de publicistul…

- Intrucat la nivelul SPCLEP Turda exista persoane care nu au solicitat eliberarea cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani, la schimbarea domiciliului sau la expirarea termenului de valabilitate

- In 2018, cea mai deprimanta zi va fi cea de 15 ianuarie. Cauzele ar fi multiple: lipsa banilor (cheltuielile mari de sarbatori), vremea neprietenoasa, conștientizarea dorințelor neimplinite in anul precedent. Din fericire, exista și soluții pentru depașirea acestei perioade. Formula de calcul…

- Contribuabilii din Cugir iși pot achita, incepand de miercuri, 10 ianuarie, taxele și impozitele locale aferente anului 2018, anunta reprezentanții Primariei. Impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice și juridice din Cugir au fost menținute la nivelul celor stabilite pentru anul 2017…

- Femeia nu era vaccinata antigripal și avea mai multe boli, scrie libertatea.ro. In perioada 25 – 31 decembrie 2017 au fost inregistrate 30 de cazuri de gripa. In aceeași perioada au fost raportate 5 cazuri de infecții respiratorii acute severe, potrivit Centrului Național de Prevenire și Control…

- Ai probleme cu vederea? De multe ori, cand ni se zbate ochiul, asociem acest lucru cu un eveniment bun sau rau care urmeaza sa ni se intample – ochiul drept este aducator de fapte bune, pe cand cel stang nu tocmai.Acestea sunt doar superstiții, de cele mai multe ori aceste spasme oculare (denumite…

- Program / rezultate: luni, 1 ianuarie: Everton – Manchester Utd 0-2, Burnley – Liverpool 1-2, Leicester – Huddersfield 3-0, Stoke – Newcastle 0-1, Brighton – Bournemouth 2-2; marți, 2 ianuarie – ora 21.45: Southampton – Crystal Palace, Swansea – Tottenham, ...

- Palpitatiile pot fi resimțite neplacut, deranjant și uneori produc chiar panica și frica de moarte deși, de cele mai multe ori, acestea nu sunt expresia unei situații grave și dispar spontan. Palpitațiile cardiace sunt batai anormale ale inimii, resimțite ca incomode, intrucat inima incepe sa bata…

- Daca in anii trecuti buzoienii au dat o impresie de cumpatare la mancare si bautura de sarbatori, in aceste zile, petrecaretii au sunat la "112" in nestire. Potrivit unor surse, in perioada sarbatorilor de Craciun, ambulanta a fost solicitata in medie de 170 de ori pe zi.

- ANUNȚ S.T.P TURDA vǎ informeaza ca in perioada Sarbatorilor de Craciun și Anul Nou, mijloacele de transport in comun vor circula conform urmatorului program: – 24.12.2017 – program de

- Amenintate cu disparitia, inca de la inceputul secolului XX, din cauza noii mode a incalzirii centralizate, sobele au mai ramas un timp chiar si in interioarele bucurestene, adaptandu-se noilor mode. Cahlele, unele aduse din centre exterioare tarii, au preluat motive si decoratii ale curentelor in voga:…

- Dezvaluirile ca Pentagonul a desfasurat in urma cu cativa ani un program secret de investigare a OZN-urilor au resuscitat discutiile despre acest subiect in Statele Unite. Un fost pilot al marinei americane a relatat la CNN momentul in care a observat un astfel de obiect in timpul unui zbor in 2004,…

- Locuitorii de pe str. Tebea, str. Mihai Eminescu (intre str. Tebea si str. Targului) din Baia Mare raman fara apa miercuri, 20 decembrie, in intervalul orar 08.30-15.00 ca urmare a cuplarii la conducta. “Intreruperea furnizarii apei potabile in urmatoarele zone este consecinta unor lucrari de modernizare…

- Initial, Pocek facea cate 10- 15 dolari pe ora, dar cu ratingurile pozitive ale clientilor si cu o noua certificare, a inceput sa perceapa preturi mai mari. Intre timp, si-a permis sa renunte la slujba ei cu norma intreaga si sa-si ofere serviciile prin Fiverr, unde pentru un pachet de CEO incaseaza…

- O angajata a ambasadei Marii Britanii la Beirut, Rebecca Dykes, a fost ucisa in Liban, relateaza presa engleza.Cauzele tragediei aviatice Malaysia Airlines: Cine ar fi doborat, de fapt, avionul Cadavrul femeii a fost gasit sambata seara, pe marginea unei autostrazi, la est de Beirut,…

- Cadouri de Craciun de la designeri romani Peste 40 de designeri romani vin la Cluj Design Christmas Edition, intre ​15 și 17 decembrie 2017, la Muzeul Etnografic pe strada​ ​Memorandumului​. "Cluj Design Days este o platforma de promovare, expunere si vânzare a tinerilor designeri. Ne dorim…

- Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate in cautarea unui loc de munca trebuie sa se inregistreze, mai intai, in baza de date a AJOFM Calarasi, prezentand mai multe documente.

- Nicoleta Dumitrescu Ceea ce se contura in aceasta vara, ca euforia majorarilor salariale va duce, intr-un final, la mari dezechilibre financiare, devine incet-incet certitudine acum, pe final de an. Este vorba despre faptul ca, in 2018, cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge undeva aproape…

- Circa 50 de persoane au fost ranite marți seara în coliziunea dintre doua trenuri în apropiere de Duesseldorf, în vestul Germaniei, conform pompierilor locali, transmite AFP, preluat de AGERPRES. Bilanțurile furnizate de poliție, compania naționala de cai ferate și pompieri,…

- YouTube ia masuri ferme pentru a-și proteja utilizatorii impotriva conținutului necorespunzator, prin politici mai stricte și prin echipe mai mari de aplicare a acestora, a scris, intr-o postare pe blog, Susan Wojcicki, CEO al YouTube. "Acționam de asemenea ferm impotriva comentariilor, lansand…

- Intre 6 și 31 decembrie 2017, in Parcul Tineretului, am incercat sa dam contur unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, vor sosi colindatori, pentru a colora atmosfera…

- Program special de vizitare, pe 1 decembrie 2017, al muzeelor componente ale Complexului National Muzeal ”Curtea Domneasca” Targoviste Ansamblul Monumental Post-ul DAMBOVIȚA: Ce muzee sunt deschise pe 1 decembrie și in ce interval orar apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar pentru un program complet de lucru de 166 de ore in medie pe luna, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptata miercuri. In aceasta suma nu sunt incluse sporuri și alte…

- In data de 30 noiembrie , respectiv 1 decembrie 2017, farmaciile de pe raza judetului Suceava functioneaza astfel: FARMACIA DORNAFARM ( langa spital) – NON-STOP DONA 85 ( langa spital) – NON STOP FARMALIN – (stație Cinema Burdujeni) : 7-24 FARMACIA CASANDRA: 8-22 In aceasta perioada, majoritatea farmaciilor…

- Din 27 noiembrie, la Antena 1 se deruleaza o saptamana speciala, sapte seri de supershow-uri, cu emotie, spectacol si trairi intense, alaturi de cea mai mare familie de vedete. De 24 de ani, Antena 1 e mereu aproape de telespectatorii sai, iar anul acesta sarbatoarea nu tine o zi, ci sapte. „Pe 29 noiembrie,…

- F.T. Potrivit unui comunicat al Direcției Silvice Prahova, in urma analizei in ceea ce privește aprovizionarea populației cu lemn de foc, s-a constatat ca, intr-adevar, exista o criza a acestuia, aceasta manifestandu-se inca din anul 2016. In acest context, s-a stabilit ca, la nivelul țarii, exista…

- ”Dupa cum știți, azi, s-a dezbatut și votat moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Tudose, inițiata de PNL, USR și PMP. Eu am votat pentru stabilitate politica și sociala și pentru responsabilitate in actul de guvernare. Dintr-o perspectiva pesonala și egoista trebuia sa votez impotriva…

- "Preturile la unele produse au crescut nejustificat. Am instituit o echipa de control. Am facut si o adresa. Sunt elemente pe care noi nu le cunoastem", a spus ministrul. "Astazi, am primit pe WhatsApp o imagine de la un magazin, nu-i spun numele, de la Sibiu. Cand am fost saptamana trecuta,…

- Doua persoane au fost reținute de ofițerii DGT „Nord" a CNA și procurorii anticorupție în cadrul a doua dosare intentate pe corupere pasiva și luare de mita. Este vorba despre un executor judecatoresc și un evaluator. Cei doi ar fi încercat, contra unor sume de bani, sa subevalueze…

- O femeie a fost gasita decedata in Lacul Fundeni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. Cauzele decesului sunt inca necunoscute. Trupul neinsuflețit al unei femei in varsta de aproximaiv 50 de ani a fost gasit in Lacul Fundeni, au anunțat reprezentanții Inspectoratului…

- Duminica, 19 noiembrie 2017, pe scena Teatrului Dramatic Fani Tardini, se va juca un spectacol foarte indragit de copii si parinti. Este vorba despre "Pacala", care va incepe la ora 10.30.In spectacol il regasim pe Pacala in lumea satului, dand o lectie de istetime celor care incearca sa ii vina de…

- Pielea uscata este o problema destul de comuna in randul populatiei avand in vedere ca fiecare dintre noi ne confruntam la un moment dat cu o astfel de situatie neplacuta. Atunci cand este vorba doar despre piele uscata, nu se [...] citește mai mult Post-ul Hidraderm, crema revolutionara de la Eladerm.ro…

- Stam mult peste program, iar asta inseamna epuizare și, nu de puține ori, depresie. Sindromul burn-out afecteaza tot mai multi salariati, iar in cazuri extreme poate fi chiar cauza unor grave accidente de munca.

- In perioada 04.09.2017-28.09.2017, echipa de auditori publici externi din cadrul Camerei de Conturi Arges, a efectuat la UAT Municipiul Campulung, un audit financiar asupra conturilor anuale de executie bugetara pe anul 2016. Cu privire la modul de stabilire, evidentiere si urmarire a incasarii…

- Scoala Gimnaziala ,, Grigore Moisil" Navodari a sarbatorit astazi, 14 noiembrie 2017, Ziua Dobrogei implinirea a 139 ani de cand Dobrogea s a unit cu patria mama. Activitatile s au desfasurat dupa cum urmeaza:1 luni, 13 noiembrie 2017, incepand cu ora 16.00 in Sala Amfiteatru a scolii In cadrul proiectului…

- IAȘI Guitar Festival, eveniment unic in țara, implinește 10 ani, așa ca anul acesta vom petrece o zi in plus impreuna! In perioada 17 – 19 noiembrie 2017 va invitam la cea de-a X-a ediție dedicata acordurilor de chitara! Recital extraordinar de chitara clasica, Concurs național de chitara electrica,…

- Termenul de disfagie sau de durere de gât la înghițire se refera la dificultatea care apare la deglutiție (înghițire) ca urmare a inflamarii amigdalelor. Disfagia poate aparea la orice vârsta, dar este mai uzuala la persoanele mai în vârsta. Cauzele…

- Marti, 7 noiembrie, in intervalul orar 09.00-13.00, locuitorii de pe str.Melodiei, str.Rapsodiei, str.Vasile Alecsandri (intre str.Pasunii si str.Melodiei) si str. Banatului din Baia Mare raman fara apa ca urmare a inlocuirii fusului la vana. “Chiar daca aceste lucrari creaza disconfort locuitorilor…

- Evenimentul este organizat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) impreuna cu crescatorii de ovine, in cadrul campaniei "Alege oaia!", derulata la nivel national pe o perioada de trei luni, pentru promovarea consumului de carne de oaie pe piata interna. Ministrul Agriculturii,…

- Zona montana va beneficia de un sprijin financiar anual de 100 de milioane de euro, incepand din 2018, in baza unui program dedicat, incepand din 2018, in baza unui program dedicat, care se va derula pana in 2028 și pentru care se vor aloca de la bugetul național un miliard de euro, a anuntat,…

- Un grup de activiști ai Amnesty International au protestat astazi in fața Direcției Generale de Poliție Chișinau contra actelor de tortura și a tratamentului inuman și degradant, aplicat persoanelor aflate in custodia statului. Acțiunea a fost generata de recentul caz de deces al lui Andrei Braguța,…

- Poleiul si comunicarea deficitara sunt cauzele care au generat ambuteiajul produs marti dimineata pe DN 11, in localitatea Ozun, este concluzia prefectului judetului Covasna, Sebastian Cucu, dupa o sedinta de lucru cu instititiile implicate in mentinerea viabilitatii traficului rutier. Acesta a precizat…

- [citeste si] "Sunt sunat astazi de o companie. M-au mai sunat si in Iulie. Imi ofereau atunci 5000 de Roni lunar pentru o pozitie de "team-leader" pe limba germana. M-au sunat din nou acum, oferindu-mi 4500 de data aceasta- si aceia negociabili. Program? 9.30-18.30. Nu au asteptat sa zic da…

- Program desfașurat pentru studenții a 4 facultați din Romania 24 de burse de studiu pentru studenți eminenți 000 lei total fonduri alocate pentru anul universitar 2017-2018 De trei ani compania Holzindustrie Schweighofer, cel mai mare investitor greenfield din industria de prelucrare a lemnului din…

- Anuntul vine din partea lui Aurel Popescu, presedintele ROMPAN. Cauzele sunt justificate, din punctul sau de vedere, spunand ca: scumpirea painii se datoreaza cresterii pretului la energie si la gaze.

- Datorita unei defecțiuni tehnice la serverele centrale, cei de la Servicul Public Comunitar Regim Permise și Inmatriculare a Vehiculelor Vaslui vor lucra maine cu program normal, pentru a recupera ziua de joi. “Defecțiunea tehnica a fost remediata. Incepand de maine se lucreaza in regim normal. Defecțiunea…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, joi, ca Romania indeplinește criteriile privind aderarea la euro din 2013 și a susținut ca ideea unui program care sa vizeze integrarea in aceasta zona este greșita. "Chiar daca vin în contradicție cu puncte de vedere exprimate…

- 'Alege Oaia!' este noul program pe care il lanseaza joi Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) la INDAGRA 2017, pentru promovarea și incurajarea consumului de carne și produse din carne de oaie in randul romanilor pe tot parcursul anului, a anunțat, marți, MADR. Campania de…