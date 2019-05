Cauzele accidentului mortal de la Tileagd Potrivit comisarului șef IPJ Bihor, Alina Dinu, accidentul s-a produs dupa ce șoferul autoturismului BMW a derapat și a intrat pe contrasens. „Joi, 9 mai, la ora 19.40, pe D.N. 1, in localitatea bihoreana Tileagd, un barbat de 32 de ani, din comuna Popești, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Oradea – Cluj, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum – carosabil umed și ploaie și, intr-o curba ușoara la dreapta, a derapat, a patruns pe sensul opus și a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara, condusa regulamentar, din sens opus, de un… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

