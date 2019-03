Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele raportului toxicologic sunt asteptate. Medicul legist a amanat finalizarea anchetei pana pe 23 iulie, cand vor fi furnizate toate detaliile. „Politia a venit la fata locului, au fost urmate toate protocoalele, iar moartea a fost confirmata si tratata ca nesuspecta", a transmis biroul anchetatorului.…

- Liam Howlett, component al trupei The Prodigy, a confirmat luni ca vocalistul Keith Flint, colegul sau de trupa, s-a sinucis, relateaza EFE. Howlett a scris pe contul oficial de Instagram al grupului britanic, ca Flint "si-a pus capat vietii" dupa ce politia din Essex a informat in cursul diminetii…

- Medicii legiști au efectuat expertiza medico-legala in cazul Denisei, fetița de 9 ani care a murit in brațele bunicii sale. Inițial, medicii vasluieni au crezut ca micuța suferea de gripa, insa in urma autopsiei, s-a descoperit ca micuța a murit din alte cauze. Expertiza medico-legala a aratat ca Denisa…

- Medicii legiști s-au pronunțat in cazul tanarului care a murit fulgerator pe un scaun intr-o frizerie din Targu Jiu. Alex, in varsta de 35 de ani, a facut infarct, dupa cum susțin medicii care au efectuat necropsia...

- La inceputul lui martie lumea fotbalului a fost in stare de soc. Capitanul Fiorentinei, Davide Astori, a fost gasit mort intr-o camera de hotel din Udine, acolo unde toscanii se deplasasera pentru meciul din Serie A.Medicii au anuntat ca fotbalistul a murit in somn, pe 4 martie, din cauza…