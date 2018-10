Cauza morții lui Ilie Balaci. Accidentul vascular cerebral – simptome și metode pentru a limita riscurile. Printre simptomele care apar in cazul unui accident vascular cerebral se numara: amortirea brusca a fetei, a bratelor sau picioarelor, dificultati in vorbire si intelegere, tulburari de vedere, ameteala, pierderea echilibrului, dificultati motorii si dureri de cap severe. Ilie […] The post Cauza morții lui Ilie Balaci. Accidentul vascular cerebral – simptome și metode pentru a limita riscurile appeared first on Cancan.ro .