Cauza incendiului de la Catedrala Notre-Dame din Paris. Cum a luat foc

- Anchetatorii au stabilit ca un scurtcircuit la reteaua electrica a provocat incendiul care a devastat Notre Dame. Potrivit Antena3.ro, Scanteia s ar fi produs la unul dintre cele doua ascensoare folosite de muncitorii care se ocupau de renovare.Lemnul uscat care data din secolul 13 s a aprins imediat…

- Catedrala Notre-Dame din Paris, devastata de un incendiu violent, luni seara, a rezistat flacarilor puternice care au provocat prabușirea unei turle și a acoperișului. Cauza incendiului de la Notre-Dame nu este cunoscuta deocamdata, dar procurorii francezi spun ca, cel mai probabil, focul a izbucnit…

- Operele de arta care au fost salvate in urma incendiului cumplit ce a distrus Catedrala Notre-Dame vor fi transferate la Muzeul Luvru din Paris, a spus ministrul francez al Culturii, Franck Riester. Primaria...

- Incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris este o "pedeapsa divina", au apreciat doua tabloide sarbe, care au amintit ca in catedrala a fost arborat un drapel al Kosovo in timpul ceremoniei de marcare a Centenarului Armistitiului din 1918, relateaza marti AFP potrivit Agerpres. "I-a ajuns…

- Un incendiu devastator a cuprins catedrala Notre Dame din Paris. Care este cauza incendiului, de ce nu s-a intervenit cu un avion, de ce s-a stins atat de greu incendiul? Acestea și multe alte intrebari sunt pe buzele francezilor și ale oamenilor din lumea intreaga.

- Dupa aproximativ 12 ore de lupta cu flacarile, incendiul de la Notre-Dame de Paris nu a fost stins înca. Sutele de pompieri mobilizați îl au acum sub control, dar pericolul nu a trecut. De asemenea, o persoana a fost ranita.

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, s-a deplasat luni seara la Catedrala Notre-Dame din Paris, pentru a asista la operatiunile de stingere a incendiului potrivit mediafax Emmanuel Macron si-a intrerupt intalnirile programate si a ajuns la Catedrala Notre-Dame la ora 20.15 (21.15, ora Romaniei).…

- Momentul in care o partre a Catedralei Notre Dame se prabuseste a fost surprins de camere. Politia a informat ca nu este cunoscuta deocamdata cauza incendiului si ca nu exista victime, fara sa ofere detalii. In prezent au loc la catedrala lucrari de renovare in valoare…