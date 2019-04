Stiri pe aceeasi tema

- Compania care a montat schela în jurul sageții catedralei Notre-Dame din Paris a recunoscut miercuri ca unii dintre muncitorii sai au încalcat interdicția de a fuma pe șantier dar a "exclus" orice legatura cu incendiul care a devastat monumentul gotic, scrie AFP."Într-adevar,…

- Un scurtcircuit este cauza cea mai probabila a incendiului de amploare care a afectat Catedrala Notre-Dame din Paris in noaptea de luni spre marți, a declarat un oficial din poliția franceza, care se ocupa de ancheta, pentru The Associated Press, citat de Mediafax.Oficialul a mai declarat ca a fost…

- Un scurtcircuit la reteaua electrica a provocat incendiul care a devastat Notre-Dame. Scanteia s-ar fi produs la unul dintre cele doua ascensoare folosite de muncitorii care se ocupau de renovare. Lemnul uscat car...

- Incendiul de la catedrala Notre-Dame din Paris este o "pedeapsa divina", au apreciat doua tabloide sarbe, care au amintit ca in catedrala a fost arborat un drapel al Kosovo in timpul ceremoniei de marcare a Centenarului Armistitiului din 1918, relateaza marti AFP potrivit Agerpres. "I-a ajuns…

- Dupa aproximativ 12 ore de lupta cu flacarile, incendiul de la Notre-Dame de Paris nu a fost stins înca. Sutele de pompieri mobilizați îl au acum sub control, dar pericolul nu a trecut. De asemenea, o persoana a fost ranita.

- Momentul in care o partre a Catedralei Notre Dame se prabuseste a fost surprins de camere. Politia a informat ca nu este cunoscuta deocamdata cauza incendiului si ca nu exista victime, fara sa ofere detalii. In prezent au loc la catedrala lucrari de renovare in valoare…

- Imagini LIVE din capitala Frantei: Catedrala Notre-Dame de Paris a fost cuprinsa de flacari in aceasta dupa-amiaza.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.