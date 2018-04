Stiri pe aceeasi tema

- In luna aprilie 2018, somerii brasoveni se pot inscrie gratuit la mai multe cursuri de formare profesionala organizate gratuit de catre Agentia Judeteana de Ocupare si Formare Profesionala (AJOFM) Brasov. Este vorba despre pentru urmatoarele meserii: agent de securitate, casier, confecționer-asamblor…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov desfasoara in perioada martie-mai 2018 o campanie de informare pentru viitorii absolventi ai promotiei din acest an, in toate unitatile de invatamant din judetul Brasov. Concret, reprezentantii institutiei merg in clasele terminale…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea sprijina angajatorii care doresc sa angajeze ucenici. Angajatorul poate fi o persoana juridica/fizica legal autorizata sau intreprindere famililala ori individuala. Ucenicia la locul de munca se realizeaza printr-un program de formare profesionala…

- Masurile active pentru stimularea ocuparii fortei de munca, aplicate de stat, se adreseaza somerilor inregistrati, inclusiv celor care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj pentru a dobandi statutul de persoana ocupata. Aceste masuri sunt realizate prin servicii specializate, furnizate local de Agenția…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, inregistreza in baza de date, la sfarsitul lunii februarie 2018, un numar de 9.401 someri, din care 4.116 sunt femei. In numarul total sunt cuprinsi somerii care beneficiaza de indemnizatie – 1.258 persoane, precum si somerii neindemnizati…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) a publicat luni lista cu 422 de locuri de munca vacante. Oferta de angajare cea mai atractiva din aceasta saptamana vine din partea Primariei Botosani.

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dolj va organizeaza, in data de 20 aprilie 2018, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Evenimentul se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca sau celor care doresc sa se ...

- Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Buzau, organizeaza in luna aprilie, mai exact in data de 20 aprilie 2018, incepand cu ora 9.00, Bursa Generala a Locurilor de Munca. Bursa isi va deschide portile la sediul Colegiului Agricol „ C. Angelescu” si se adreseaza tuturor celor care sunt in cautarea…

- Miercuri, 21 martie, ora 9,00, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau va organiza doua mini-burse a locurilor munca in municipiile Buzau, la sediul din strada Unirii, Bl.11 D-E, parter, unitatea de langa Casa Casatoriilor, si la Ramnicu Sarat, la sediul din strada Plt. Torcaru, nr.…

- Șomerii sunt invitați la cursuri. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Teleorman organizeaza programe de formare profesionala pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca (someri indemnizati si neindemnizati). Pentru perioada imediat urmatoare, se preconizeaza inceperea a 4 programe…

- Din 15 martie, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca da startul cursurilor de calificare pentru someri pe acestui an. Calendarul stabilit de conducerea institutiei are, din start, cateva caracteristici ce tin de fondurile ce suplimenteaza bugetul alocat Buzaului de ANOFM pentru anul 2018.…

- In data de 19 martie 2018, incepand cu ora 9:00, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea va organiza Bursa Fortei de Munca la sediul instituției din Ramnicu Valcea, str. Dacia, nr.8, etaj II-III. De asemenea, AJOFM Valcea va organiza Bursa Forței de Munca și la sediul Punctului Lucru…

- In parteneriat cu Primaria Municipiului Targoviste, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita a organizat o bursa a locurilor de munca, eveniment ce s-a adresat in principal persoanelor asistate social. Azi dimineata, la ora anuntata, cateva sute de persoane, majoritatea din categoria…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovita și Primaria Targoviste organizeaza „BURSA LOCURILOR DE MUNCA” Evenimentul este organizat in Post-ul Vineri, 9 martie, „Bursa locurilor de munca”, la Targoviște! Angajatorii se pot inscrie pana pe 8 martie apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un numar total de cinci cursuri de formare sunt programate sa inceapa, la nivelul județului, in organizarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, luna aceasta, conform informațiilor oferite ieri de conducerea instituției. Directorul executiv al AJOFM Covasna, Kelemen Tibor,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gorj va organiza cursuri de calificare/recalificare pentru someri sau persoane in cautarea unui loc de munca in urmatoarele meserii: sudor, fierar-betonist, contabil, camerista, confectioner asamblor articole textile (croitor). „Persoanele…

- De ani de zile, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Gorj se confrunta cu o criza majora de personal. In prezent, in cadrul instituției lucreaza 39 de persoane, in condițiile in care numarul de angajați ar trebui sa fie dublu. In urma cu 10 ani, la AJOFM Gorj lucrau aproape 70 de persoane.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna și-a propus sa organizeze, in anul 2018, 35 de programe de formare profesionala, pentru aproape 500 de șomeri, conform datelor oferite de catre conducerea instituției. „In ceea ce privește planul de formare profesionala, anul acesta avem…

- Incepand cu luna februarie 2018 Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare are in pregatire 10 cursuri de formare profesionala in meserii solicitate de catre agenții economici care au un deficit de forța de munca calificata. Cursurile de formare profesionala sprijina șomerii sa dobandeasca…

- Cu ocazia controalelor efectuate in anul 2017, Curtea de Conturi a depistat nereguli la mai multe instituții din Alba. Astfel, in raportul publicat recent, sunt citate Administratia Finantelor Publice Alba, Agentia Județeana pentru Plati și Inspectie Sociala Alba, Direcția Agricola Județeana Alba, Agentia…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a inregistrat de la inceputul acestui an, șase cereri din partea unor persoane interesate sa ocupe locuri de munca puse la dispozitie de angajatori prin rețeaua EURES, conform datelor prezentate de conducerea instituției. Directorul executiv…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca AJOFM Constanta anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului "Servicii de paza umana, monitorizare si interventie, service si mentenanta la sistemele de alarmareldquo;, in valoare estimata fara TVA de 25.600…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul dintre cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, informeaza vineri Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov. Cei care…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, pe data de 13.02.2018 a fost inregistrat dosarul 898 118 2018, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind functionarii publici Legea nr.188 1999 , stadiul procesual fond. Amalia Irina Ermilov este…

- AJOFM Vaslui a sistat de la plata, in anul 2017, 39 de persoane care primeau indemnizație de șomaj, dar care au refuzat nejustificat participarea la un curs de formare profesionala sau chiar sa ocupe un loc de munca. Au refuzat ajutor in obținerea unui loc de munca și s-au ales cu indemnizația de șomaj…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj reaminteste angajatorilor, persoane fizice sau juridice care angajeaza personal, ca in conformitate cu prevederile art.10 alin(1) si (3) din Legea nr.76/2002 actualizata, au obligatia sa comunice la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a…

- Departamentul pentru Lupta Antifrauda (DLAF) a finalizat ancheta inceputa in februarie 2017 la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, cu privire la derularea unui program de formare profesionala cu finanțare europeana, care ar fi fost fraudat prin faptul ca mai mulți beneficiari…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunța persoanele interesate sa se califice sau recalifice, ca organizeaza in luna Post-ul Cursuri de calificare pentru dambovițeni in luna februarie. Vezi oferta! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Angajatorii care incadreaza in munca studenți și elevi in perioada vacanțelor școlare, conform Legii 72/2007, pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referința al asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de munca in vigoare prevazut…

- Laura Toporascu Pentru a veni in sprijinul șomerilor care nu au o calificare sau vor sa se reorienteze din punct de vedere profesional, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui organizeaza lunar o serie de cursuri. “Pana la sfarșitul anului trecut, 630 de persoane (599 de șomeri…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara (minim 2 luni). Menționam ca pot participa studenții cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 de ani, care urmeaza…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a organizat, in anul 2017, 17 cursuri pentru șomerii din evidența sa. In aceasta perioada, Agenția face inscrieri pentru o noua serie de programe de formare profesionala. Potrivit directorului executiv al instituției, Kelemen Tibor, pentru…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Galati anunta ca, atat la nivelul municipiului Galati, cat si in regiune sunt disponibile 712 locuri de munca disponibile. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt pentru postul de ucenic, respectiv 217. Unul dintre angajatori este Santierul…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara, pentru cel putin doua luni. AJOFM mentioneaza ca pot participa studenții cu varsta ...

- In baza de date a AJOFM Dambovita sunt inregistrate astazi 315 locuri de munca, din care: – 20 pentru Post-ul Oferta de locuri de munca disponibila in baza de date a AJOFM Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a postat pe site-ul propriu, date actualizate in permanența, legate de tinerii „NEETs”, pentru a veni in sprijinul celor care doresc sa depuna proiecte de finanțare cu obiective ce vizeaza acest grup țina. „NEETs” sunt definiți acei tineri cu varsta…

- Un numar de 2910 persoane din totalul celor 7130 inregistrate in anul 2017 din evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, și cuprinse in masuri active de ocupare, s-au angajat, arata datele recente prezentate de conducerea instituției. In 2017, totalul persoanelor pe care le-am avut…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea aduce in atenția șomerilor care doresc sa se inițieze sau sa se califice/ recalifice intr-o noua meserie, ca se pot inscrie la cursurile de formare profesionala ce vor fi organizate anul acesta și care sunt finanțate…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Dambovița organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa Post-ul A.J.O.F.M.Dambovița organizeaza selecție pentru studenții care doresc sa lucreze ȋn Germania apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea si-a propus prin Planul de formare profesionala pentru anul 2018, organizarea unui numar total de 24 cursuri (22 meserii), pentru 490 persoane, din care 22 cursuri pentru 462 someri si 2 cursuri pentru alte categorii de beneficiari de servicii…

- AJOFM Satu Mare ofera pentru saptamana urmatoare un numar de 221 de locuri de munca vacante dintre care 5 pentru cei cu studii superioare. Structura pe meserii : MESERIA Locuri ACOPERITOR METALE 5 AGENT CONTRACTARI SI ACHIZITII (BROKER MARFURI) 1 AGENT DE SECURITATE 7 AGENT DE VANZARI 9 AGENT RECLAMA…

- Persoanele care intra in șomaj și doresc sa beneficieze de indemnizație de șomaj, trebuie sa depuna la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea o cerere, insoțita de urmatoarele documente: actul de identitate in original; actele de studii, in original și copie;…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, inregistra in baza de date, la sfarsitul lunii decembrie 2017, un numar de 10.188 someri, din care 4.605 femei. In numarul total sunt cuprinsi somerii care beneficiaza de indemnizatie – 1.457 persoane, precum si somerii neindemnizati – 8.731…

- In judetul Brasov erau, la finalul anului trecut, 7.353 de persoane fara un loc de munca, conform datelor furnizate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). La solicitarea newsbv.ro, directorul executiv al institutiei, Liliana Dragomir, ne-a prezentat si care este structura in ceea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita, inregistreza in baza de date, la sfarsitul lunii decembrie 2017, un numar Post-ul 10.000 de șomeri in evidențele AJOFM Dambovița! Doar 1.500 beneficiaza de indemnizație apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita-Nasaud anunta ocuparea prin transfer la cerere a patru functii publice de executie in cadrul institutiei, in urmatoarele compartimente: 1). Consilier grad superior - Compartiment: Executie Bugetara, Financiar, Contabilitate si Administrare Fond…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna va continua, luna aceasta, zece cursuri pe care le-a lansat in anul 2017. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții AJOFM Covasna, in luna ianuarie nu va porni niciun curs nou, deoarece bugetul instituției inca nu a fost aprobat.…

- CA LA VASLUI… Situatie incredibila la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui. Ajunsa in postul de director executiv al AJOFM la finele anului trecut, in baza unei decizii judecatoresti, Aurora Cornelia Tiribeja, o olteanca din Dolj, cauta un apartament de lux in oras, pentru…

- 300 joburi sunt disponibile la Brașov, in prezent. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Brașov, cele mai multe posturi vacante sunt pentru agent de securitate, controlor calitate, bucatar, infirmiera, lucrator bucatarie, lacatuș mecanic, manipulant marfuri,…