Cauti un avocat de Drept Comercial? Apeleaza la specialistii casei de avocatura NZA!

- Sfarșitul de an școlar a adus Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” titlul de “Școala-ambasador a Parlamentului European” grație activitații deosebite pe care a desfașurat-o in perioada noiembrie 2018- mai 2019 echipa de 21 de ambasadori juniori și seniori constituita la nivel de liceu. Aceasta…

- Atunci cand aveti nevoie de servicii de traduceri juridice cel mai intelept lucru este sa apelati la o companie specializata. Traducerea juridica este traducerea specializata a unui text din domeniul dreptului sau al stiintelor juridice. De aceea cel mai bun traducator pentru texte juridice este un…

- Dreptul Comercial reglementeaza totalitatea raporturilor juridice legate de desfasurarea activitatilor economice. Clientii care apeleaza la un avocat de Drept Comercial pentru servicii juridice pot fi institutii bancare, companii de asigurari, agentii imobiliare, s.a. Consultanta juridica pe care o…

- Activitatea neobișnuita de noaptea trecuta poate fi un semnal de alarma pentru cetațeni. Au fost cateva mișcari la intervale scurte de timp, iar doua dintre cutremure au avut aceeași intensitate.

- Studiul a fost realizat de expertii institutului polonez Glowny Instytut Gornictwa (GIG) si a fost dat publicitatii in februarie 2019, concluziile acestuia aratand ca inchiderea imediata a minelor Lonea si Lupeni este nesigura. 'Specialistii GIG sustin ca pentru inlaturarea pericolului unor autoaprinderi…

- Polițiștii de imigrari au verificat peste 200 de societați comerciale și au depistat 142 de straini care desfașurau activitați lucrative fara forme legale sau se aflau in ședere ilegala, in urma unor acțiuni intreprinse la nivel național. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de aproape…

- Ieri a fost desfașurata, o acțiune privind legalitatea depozitații și transportului de material lemnos, de catre polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana, in colaborare cu specialițtii din cadrul Garzii Forestiere Ramnicu Valcea și Ocolul Silvic Tismana. Activitatea a avut loc pe raza comunei…

- Activitatea din constructii si comert va inregistra un avans in urmatoarele trei luni, la fel si preturile din aceste sectoare, in timp ce numarul salariatilor din industrie si servicii va consemna o relativa stabilitate, conform tendintelor pe care managerii romani le anticipeaza pentru perioada…