Cauti servicii de contabilitate online pentru PFA-ul tau? Afla ce trebuie sa stii Este, de altfel, una dintre cele mai raspandite si eficiente forme de organizare economica, cel mai potrivita pentru un antreprenor aflat la inceput de drum, care are nevoie sa se concentreze mai mult pe dezvoltarea business-ului sau decat pe birocratie. De ce PFA? Un PFA poate sa realizeze orice activitate economica prevazuta de lege, iar infiintarea sa este simpla. Procedura facila de inmatriculare si costurile reduse fac din PFA un concurent pentru societatea comerciala cu raspundere limitata (SRL). Aceasta forma de organizare este recomandata celor care au de gand sa lucreze pe cont propriu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

