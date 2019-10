Căutat în Italia, oprit în frontieră Polițiștii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din Italia pentru savarsirea de infracțiuni contra proprietații. Miercuri, 09 octombrie a.c., in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, P.I., in varsta de 40, din județul Neamț. La verificari, colegii noștri au constatat ca barbatul este cautat de autoritațile din Italia, pe numele lui fiind emis un mandat european de arestare, acesta fiind condamnat la șase luni… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

