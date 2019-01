Stiri pe aceeasi tema

- Cautarile pentru gasirea avionului care il transporta pe Emiliano Sala, disparut, luni seara, intre Nantes si Cardiff au fost reluate, sambata dimineata, dupa ce, in urma unei strangeri de fonduri s-au aduna peste 140.000 de euro, informeaza News.ro.Aceste fonduri au permis echipei conduse…

- Cautarile pentru gasirea avionului care îl transporta pe Emiliano Sala, disparut, luni seara, între Nantes si Cardiff au fost reluate, sâmbata dimineata, dupa ce, în urma unei strângeri de fonduri s-au adunat peste 140.000 de euro, informeaza News.ro. Aceste fonduri au…

- Lionel Messi si Gonzalo Higuain s-au alaturat vineri celor care cer continuarea cautarilor avionului disparut in care se afla conationalul lor, Emiliano Sala, atacant care se transferase de curand la Nantes la Cardiff. De joi, de cand s-a anuntat ca nu vor continua cautarile avionului disparut, s-au…

- Atacantula argentinian Emiliano Sala (28 de ani) se indrepta de la Nantes la Cardiff, noua sa echipa din Premier League. Avionul sau a disparut de pe radar deasupra Canalului Manecii și nu a mai ajuns la destinație! Ce știm pana in acest moment: a fost confirmat oficial ca in avionul privat se aflau…

- Cautarile pentru fotbalistul Emiliano Sala și David Ibbotson, pilotul avionului in care se afla, au fost intrerupte dupa caderea intunericului, iar poliția din Insula Guernsey a anunțat ca nu se știe inca daca vor mai fi reluate. „Update, ora 17:10. Dupa o cautare intensa folosind multe aeronave și…

- Un responsabil al operatiunilor de cautare a avionului in care se afla fotbalistul argentinian Emiliano Sala a afirmat ca "nu sunt sperante" ca jucatorul sa fie in viata, relateaza BBC. "Chiar cea mai sanatoasa persoana" nu ar rezista mai mult de cateva ore, a declarat acest responsabil,…

- Emiliano Sala (28 de ani), fotbalistul argentinian aflat in aeronava care a disparut de pe radar deasupra Canalului Manecii și nu a mai ajuns la destinație, a transmis un mesaj halucinant chiar in timpul zborului. Fostul coleg al lui Ciprian Tatarusanu la FC Nantes i-a spus unui prieten ca are un presentiment…

- Avionul de mici dimensiuni a plecat de la Nantes luni, la ora locala 19:15, cu directia Cardiff, zburand la o altitudine de 1.650 de metri. Dupa ce a depasit Insula Guernsey, contactul cu avionul s-a pierdut. „Pe durata celor 15 ore de cautari, pentru care s-au folosit mai multe mijloace aeriene si…