- Baiatul de 16 ani, elev al liceului militar din Craiova, intrase in apa impreuna cu cațiva colegi, dar nu a mai ieșit la mal. Un profesor a sarit sa il salveze, insa nu a mai dat de urma baiatului. Elevii erau la o școala de vara organizata de Ministerul Apararii Naționale.

- Mitroi Iosif Corneliu, elev al Colegiului Militar National "Tudor Vladimirescu" din Craiova, a fost dat disparut, marti, 28 mai, in jurul orei 16.00, pe o plaja din statiunea Mamaia, judetul Constanta, transmite MApN. Elevul, in varsta de 16 ani, participa la "Scoala de vara" organizata de Directia…

