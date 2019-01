Stiri pe aceeasi tema

- L'Equipe a aflat numele pilotului care se afla la mansa avionului disparut deasupra Canalului Manecii, acesta fiind Dave Henderson, in varsta de 60 de ani, cu o vasta experienta in aviatie. Totodata, potrivit informatiilor obtinute de publicatia franceza, in avionul disparut nu se aflau decat fotbalistul…

- Poliția din Guernsey a anunțat ca operațiunile de cautare și salvare în cazul avionului disparut deasupra Canalului Mânecii au fost suspendate pâna miercuri dimineața, potrivit realitateasportiva.net.

- Horacio Sala, tatal fotbalistului Emiliano Sala, s-a declarat disperat dupa ce avionul in care se afla fiul sau a disparut, in zona Canalului Manecii, relateaza News.ro."Nu am cuvinte, fiul meu este totul pentru mine. Sunt disperat, sper ca totul va fi bine. Familia mea nu stia nimic, eu i-am…

- Un avion de pasageri, care a decolat de pe aeroportul Nantes-Atlantique, in noaptea de luni, a disparut de pe radar in timp ce se afla deasupra Canalului Manecii, dupa 20 de minute de zbor, informeaza presa franceza. Din primele informatii, se pare ca atacantul argentinian Emiliano Sala (28 de ani)…

- Avionul privat in care se afla fotbalistul Emiliano Sala a fost dat disparut, luni seara, dupa ce s-a pierdut contactu cu controlorii de trafic in jurul orei 21.00. Operatiunile de cautare au inceput in zona Alderney. Sala, coechipier cu Ciprian Tatarusanu la FC Nantes, se indrepta spre Cardiff,…

- Echipele de salvare continua cautarea celor doi piloti ai avionului de vanatoare Mirage 2000-D prabusit miercuri in Franta, au anuntat autoritatile militare, precizand ca epava aeronavei a fost descoperita in zona Mignovillard din estul Frantei, la o inaltime de aproximativ

- Incidentul a avut loc la ora locala 15:40 (ora 16:40, ora Romaniei). Intr-o postare pe Twitter, politia din Hanovra a informat ca au putut opri masina si sa il imobilizeze pe sofer, barbatul fiind retinut. Masina era inmatriculata in Polonia, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al politiei.…

- Aeroportul Gatwick din Londra s-a redeschis dupa ce a fost inchis mai bine de 24 de ore din cauza unor drone ridicate in apropierea pistei de aterizare. Reprezentanții aeroportului susțin ca, in timpul in care Gatwick a stat inchis, 765 de zboruri au fost suspendate, adaugand ca s-au permis din nou…