Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a organizat și desfașurat in zilele de 9 și 10 august 2019 o campanie de investigații arheologice in satul Poiu, com. Bistra, județul Alba. Cercetarea de teren a urmarit verificarea unor informații dupa care, in…

- La 4 august 1959 inceta din viața Fericitul Episcop martir Ioan Balan. Nascut la Teius, la 11 februarie 1880, a studiat Teologia la Seminarul Central din Budapesta. In 1903 a fost hirotonit preot. Si-a continuat apoi studiile la Viena. A revenit la Blaj, iar in 1909 s-a mutat la Bucuresti, unde se cerea…

- Compania doneaza material lemnos și rumeguș Asociației pentru Recuperare și Agrement prin Calarie Leorinț Cheresteaua din lemn de rașinoase oferita de companie va fi folosita pentru construirea unui pavilion pentru desfașurarea activitaților organizate la centrul de calarie Proiectul este o continuare…

- Lavinia Pirva a devenit pentru prima oara mama, in luna mai, cand a nascut un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Alexandru. La doua luni de cand a nascut, artista a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare impreuna cu bebelușul ei, la primele ore ale dimineții. „Dimineața…

- Un jucator de rugby in varsta de doar 22 de ani a murit la doar o zi dupa ce s-a casatorit cu iubita sa. Barbatul era și tatal unui baiețel de un an. Navar Herbet a fost diagnosticat cu tumoare cerebrala in urma cu noua luni, iar starea sa de sanatate s-a deteriorat rapid, fara sa aiba vreo șansa de…

- Realizatorul tv Mircea Badea reacționeaza dupa ce a aflat ca Rareș Bogdan a devenit tata pentru a doua oara, intrebandu-l daca soția sa a nascut la Polizu. Intrebarea lui Badea vine in contextul in care europarlamentarul l-a criticat dur pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea, ca a apelat la serviciile…

- Polițiștii din Baia de Arieș au emis un nou ordin de protecție provizoriu fața de un barbat care și-a agresat soția și a amenințat ca da foc casei. In urma cu cateva zile a ieșit de sub incidența unui alt ordin de protecție, emis de judecatori, tot ca urmare a unor fapte de violența in […] Citește Un…

- Nea Marin este considerat „Spaima vedetelor”, dupa ce a intrat in conflict cu cateva persoane din showbiz, odata cu participarea la emisiunea „Poftiți la Nea Marin”, insa atunci cand vine vorba despre familie și soția lui, acesta demonstreaza cat este de sensibil. Este casatorit cu Mioara de 40 de…