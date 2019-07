Stiri pe aceeasi tema

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca anchetatorii nu exclud in cazul de la Caracal ca Alexandra și Luiza, fetele rapite și violate de Gheorghe Dinca și despre care suspectul a zis ca le-a omorat, sa fie vorba de fapt despre o rețea de proxenetism.'Putem vorbi acum de o retea…

- Gheorghe Dinca, suspectul de crima de la Caracal, este adus miercuri in Capitala. Va fi transferat la Spitalul Penitenciar Jilava, unde i se vor face analize complete si totodata va fi supus unei expertize psihiatrice. Pe de alta parte, Dinca a cerut ingrijiri medicale pentru ca, spune el, anchetatorii…

- Detalii cutremuratoare despre crimele oribile din Caracal! Un sepcialist in criminalistica este de parere ca Gheorghe Dinca i-a dus pe anchetatori pe o pista falsa tocmai pentru ca Luiza și Alexandra nu ar fi singurele persoane pe care le-a ucis și ar mai exista cadavre ascunse.

- Dialogul cu politistul de la 112 de care a avut parte Alexandra in ultimele clipe de viața este absolut revoltator. Un fragment din aceasta conversatie a fost facut public de Antena 3. Alexandra a stat aproximativ 30 de minute singura in casa groazei, timp in care Gheorghe Dinca a mers la o farmacie.…

- Anchetatorii sunt in posesia imaginilor surprinse de camerele video in momentul in care Alexandra a fost sechestrata in mașina de Gheorghe Dinca. Detaliile sunt șocante. Pentru localnicii din zona, alternativa “ia-ma nene” este aproape singura de a se deplasa spre orașul Caracal sau viceversa. Este…

- Cu fiecare ora care trece apar noi detalii șocante despre felul in care Alexandra Maceșanu a ajuns pe mainile monstrului de la Caracal. Gheorghe Dinca a povestit in fața anchetatorilor cum s-au derulat momentele zilei de 24 iulie, cand a rapit-o pe Alexandra. Detalii cutremuratoare din audierile lui…

- Gheorghe Dinca a recunoscut ca le-a ucis pe doua fete, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu. Avocatul din oficiu a declarat duminica, 28 iulie, ca suspectul principal in ororile petrecute la Caracal, Gheorghe Dinca, și-a recunoscut faptele. Dinca a declarat, in fața avocatului sau, ca cele doua fete…