Căutarea Alexandrei, coordonată de clanuri de interlopi care i-au trimis pe polițiști la adrese greșite! Alexandra a sunat la statul roman și i-a raspuns statul paralel, o combinație letala de grupari mafiote, afaceriști cu bani publici, oameni ai legii umili și limuzine Rolls-Royce de 400.000 de euro care strabat strazi de o saracie unde ”ia-ma nene” te costa viața. Comisarul șef Nicolae Alexe, numarul unu pe operațiuni in poliția Olt și cel care a coordonat acțiunea de la Caracal, a apelat la un apropiat, Remus Radoi ”Codița”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ, condamnat pentru ca a desfigurat un rival in bataie.Libertatea publica conversațiile incredibile de pe… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

