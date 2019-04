Stiri pe aceeasi tema

- Lisa Grace, 42 de ani, o cautatoare de comori amatoare a descoperit, cu ajutorul unui detector de metale, o decoratiune pentru palarie despre care se crede ca i-a apartinut regelui Edward al IV-lea. Femeia cauta metale pe un camp abia arat din Lincolnshire cand a gasit bijuteria. Expertii cred ca bijuteria…

- Acordul incheiat in noiembrie cu Bruxellesul a fost respins cu o larga majoritate la 15 ianuarie si 12 martie. Pentru a fi ratificat, Theresa May este necesar sa convinga cel putin 75 de deputati din propriul Partid Conservator, de la Partidul Laburist si micul partid nord-irlandez (DUP), care-i…

- Descoperirea, pe situl arheologic al unei vechi cariere de piatra de la Gebel el-Silsila, in apropiere de Aswan, a fost facuta publica de echipa condusa de John Ward & Dr Maria Nilsson, din Suedia. Sfinxul, inalt de 3,5 metri, a fost descoperit intr-un put adanc in care au fost…

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat luni seara ca ''a cazut cerul'' pe ea in momentul in care a descoperit existenta unui protocol la Instanta suprema, insa a ''respirat usurata'' cand a vazut ca era vorba de un protocol din…

- Doi romani, in varsta de 23 de ani și un altul de 22 de ani, au reușit sa oripileze Marea Britanie. Aceștia au violat o femeie, in ziua in care unul dintre ei iși aniversa ziua de naștere. A considerat aceasta fapta drept un cadou de ziua lui.

- Linda Rogers, o fetița de 12 ani din Dallas, Texas (SUA), s-a filmat fix in momentul in care casa ei a explodat. Tanara a murit pe loc. Linda "Michellita" Rogers se pregatea de un concurs de majorete și spunea ca este foarte fericita și ca abia aștepta evenimentul, a notat metro.co.uk. Era ora 6.02…

- Un barbat din India care si-a cumparat un apartament a avut surpriza sa afle ca sub patul din dormitor se afla cadavrul unei persoane decedate de sase luni. Descoperirea macabra a fost facuta de persoanele...