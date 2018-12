Stiri pe aceeasi tema

- Catriona Gray din Filipine a fost incoronata, luni, Miss Univers, pentru a patra oara tara din sud-estul Asiei castigand concursul international de frumusete, potrivit Reuters, scrie news.ro.Gray, model filipinezo-australin in varsta de 24 de ani, a castigat titlul in capitala Bangkok, un…

- Potrivit deciziei Curtii de Apel Targu Mures, mai multe institutii ale statului, intre care Inspectoratul General al Politiei Romane, Ministerul Afacerilor Interne si Serviciul de Telecomunicatii Speciale sunt obligate sa plateasca in total 150.000 de euro fiului si parintilor unei femei care a fost…

- Aproximativ 7.500 de femei din Myanmar au fost vândute si fortate sa se casatoreasca cu barbati chinezi în perioada 2013-2017, ele fiind victime colaterale ale politicii copilului unic în China, potrivit unui studiu difuzat vineri la Bangkok

- Astazi, 9 noiembrie 2018, este o zi importanta pentru Mitsubishi Motors Corporation. In alt capat de lume, in Bangkok, capitala Thailandei, a organizat premiera mondiala a noului Triton facelift, o masina in caroserie pick-up cunoscuta in alte regiuni si vanduta inclusiv in tara noastra sub denumirea…

- Tanara hispanica Alexandra Ocasio-Cortez, in varsta de 29 de ani, devine cea mai tanara aleasa in Congresul american, in urma alegerilor de la jumatate de mandat - dupa ce a obtinut, in iunie, o victorie-surpriza in alegeri primare democrate in fata unui ”greu” in Congres, Joe Crowley -, invingandu-l…

- Noul format al emisiunii de pe programul 2 al televiziunii publice, realizata de Marina Almașan, a adus ”un ingredient nou”. Este vorba de emoție și, uneori, lacrima. Marina, știuta ca ”zburdalnica și producatoare de ras”, cum o cataloga un scriitor, colaborator vechi al emisiunilor ei incepute cu ”Ceaiul…