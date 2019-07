Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu i-a indeplinit ultima dorința tatalui sau. Acesta s-a stins din viața in urma cu doua saptamani , insa inainte sa moara și-a rugat fiica sa-l incinereze și apoi sa-i impraștie cenușa in anumite locuri. Catrinel Sandu a urmat intocmai voința tatalui sau care a vrut ca cenusa sa sa fie…

- Fostul primar al municipiului Sibiu, Astrid Fodor, suspendat din functie de prefectul judetului, Adela Muntean, in baza sentintei definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), incearca sa revina in functie si spera ca Tribunalul Sibiu ii va da castig de cauza, dupa ce a cerut, vineri,…

- Tatal lui Catrinel Sandu s-a stins din viața in urma cu aproape doua saptamani, dupa o perioada in care a luptat cu boala crunta. Vedeta i-a respectat ultima dorința a acestuia și anume sa fie incinerat. Vestea morții a cazut ca un traznet asupra lui Catrinel și a mamei sale, Mia. Cele doua nu iși pot…

- Englezii de la The Sun au lansat o ipoteza neașteptata legata de viața personala a campioanei de la Wimbledon, Simona Halep. Britanicii se intreaba daca Radu Marian Barbu este iubitul secret al sportivei noastre. ”Sunt Simona și Radu impreuna?”, e titlul articolului potrivit digisport.ro.Jurnaliștii…

- Catrinel Sandu a luat o decizie importanta dupa moartea tatalui ei. Decizia o privește pe mama sa. Tatal lui Catrinel Sandu a incetat din viața la inceputul acestei luni. Vedeta, care locuiește in America, a luat o decizie importanta dupa aierederea tatalui ei. Intrucat se teme sa-si mai lase mama de…

- Catrinel Sandu a oferit noi detalii despre starea de sanatate a tatalui ei, care se afla in spital de multa vreme. Tatal lui Catrinel Sandu, Nicu, a fost operat de urgența in luna martie a acestui an. Zilele acestea, vedeta a revenit in țara din America și a mers imediat sa-și vizitele parintele la…

- Nicole Cherry și iubitul ei traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de șase luni, iar recent, aceștia s-au mutat impreuna. Artista a vorbit despre relația ei și despre reacția parinților. „Da, ne-am mutat impreuna! Pisica e cu noi. E a noastra. Tot mami ne face de mancare. Mai fac si eu cand…

- Actorul american Robert De Niro a apreciat miercuri rolul presei si a laudat insistenta cu care aceasta urmareste sa scoata la lumina adevarul intr-un moment in care "liderii politici incearca sa il ascunda", o referire clara la presedintele Donald Trump, informeaza EFE. "In zilele noastre,…