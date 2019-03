Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Constantinescu a fost internat de urgența in spital, dupa ce i s-a facut rau, iar zilele trecute nu s-a putut prezenta la un spectacol programat. Artistul a facut primele declarații despre starea lui de sanatate. „Sunt bine si o sa fiu si mai bine. Adevarul este ca afectiunea pe care o am necesita…

- Mihai Constantinescu a vorbit pentru prima data despre starea sa de sanatate, dupa ce a ajuns la spital. Artistul a vorbit la "Star Matinal" de la Antena Stars despre cum se simte acum, dar si despre planurile pe care le are.

- Cristina Cioran va fi cea care ii va lua locul Simonei Gherghe la „Acces Direct”, in timpul in care prezentatoarea TV se va afla in concendiu de maternitate. Totul se va intampla de luni, asa cum a anuntat prezentatoarea insarcinata in 7 luni. Incepand din 18 martie, de la ora 17:00, Cristina Cioran…

- Andreea Balan a trecut prin momente dramatice in timpul operației de cezariana, insa acum se simte bine, este monitorizata in continuare de medici și, de pe patul de spital, a facut primele declarații.

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Rona Hartner a fost externata astazi, dupa ce a suferit o intervenție chirurgicala majora pentru indepartarea unei tumori de pe colon. In fața spitalului, vedeta a dat declarații despre starea ei și despre ceea ce urmeaza. Din pacate, diagnosticul nu a fost unul imbucurator: ”Era cancer toata ziua,…

- Pepe și Raluca au o familie frumoasa și doua fetițe superbe. Artistul nu exclude insa posibilitatea, de a deveni tata pentru a treia oara. Cu toate astea, considera ca cea care decide momentul potrivit pentru asta, este soția lui. "A fost pe sala imediat ce a nascut-o pe Maria. Se ingrasase la nastere…

- Mijlocașul Adrian Stoian, 27 de ani, a fost prezentat pe site-ul oficial al celor de la FCSB. Fotbalistul vine la echipa roș-albastra din Serie B, de la Crotone. Fotbalistul va purta numarul 27 și se va alatura miercuri dimineața lotului lui Mihai Teja, aflat in Spania. „Sunt foarte fericit! Am ocazia…