- Catrinel Sandu s-a casatorit, la 3 luni dupa moartea tatalui sau. Vedeta a fost afectata de dispariția barbatului, cu care a avut o legatura speciala, așa ca a vrut sa mearga inainte cu viața ei. In urma cu cateva zile s-a maritat cu iubitul ei american, Steve, iar ceremonia lor s-a desfașurat in Statele…

- Fosta vedeta de televiziune catrinel Sandu s-a casatorit cu iubitul ei, medicul stomatolog Steve Scroeter. Catrinel Sandu a divorțat in 2017 de jucatorul de tenis Gabriel Trifu, cu care are doua fetițe. Vedeta și-a gasit liniștea alaturi de Steve, un american care are doi baieți și care este medic stomatolog.…

- Mereu discreți din fire, Andrei Ștefanescu și Antonia, femeia care i-a fost alaturi in ultimii ani, au avut parte de o cununie civila in aceeași nota. Cei doi au spus marele „DA” in secret, intr-un oraș foarte drag lor, iar acum au venit sa și vorbeasca – despre trecut, dar și despre viitor!

- Dupa ce a anunțat ca este insarcinata prin intermediul rețelelor de socializare, cantareața de muzica de petrecere Roxana Rotaru, cunoscuta publicului ca Roxana Prințesa Ardealului, a facut primele declarații despre copilul care ii crește in

- Bianca Dragușanu și proaspatul ei soț, Alex Bodi, au facut primele declarații dupa ce s-au cununat civil. Bianca Dragușanu a marturisit ca nici macar parinții lor nu au știut ca ea și Alex Bodi urmeaza sa se casatoreasca. "Eu in ultimul an, așa m-am simțit, sunt foarte fericita ca am facut acest lucru…

