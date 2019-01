Stiri pe aceeasi tema

- Catrinel Sandu traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Aceasta a petrecut Craciunul in Sarasota, Florida, alaturi de parnții și iubitul ei. Mama vedetei a facut primele declarații despre relația dintre fiica ei și Steve. Se pare ca Steve Schroeter a complotat impreuna cu parinții lui Catrinel…

- Radu, fostul concurent de la "MireasE pentru fiul meu", a uitat de Andrada, iar cea care l-a fEcut sE simtE, din nou, fiorii dragostei este nimeni alta decat o blondinE superbE, pe nume Georgiana.

- Unul dintre cele mai apreciate și puternice cupluri sunt, fara dubiu, Kate Middleton și Prințul William, dar care nu au avut intotdeauna relația perfecta pe care o afișeaza in prezent. In 2007, cei doi s-au desparțit și au incercat fiecare lucruri noi. Insa, William a trecut peste “incercari” și s-a…

- Aida Parascan, fosta caștigatoarea a ediției Masterchef din 2013, a ajuns in mijlocul unui scandal cu acuzații foarte grave. (Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Proprietara unui apartament dintr-o zona de lux a Bucureștiului a declarat pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA ca Aida ar fi…

- Fosta prezentatoarea de televiziune Andreea Raicu este una dintre vedetele care au fost comentate de Iulia Albu pe blogul sau. Ca in fiecare saptamana, fashion-editorul Iulia Albu le comenteaza pe vedetele din showbiz-ul romanesc pe blogul sau. Printre divele care au ajuns in vizorul Iuliei Albu se…

- Toata lumea o stie drept favorita lui "Scarlatescu", insa numele ei de scena este "Bad Angie". Blondina care se declara atrasa de cunoscutul chef si-a gasit acum jumatatea, iar www.spynews.ro prezinta primele imagini cu cei doi.

- Catrinel Sandu s-a afișat deja cu noul iubit, Steve, un medic stomatolog, dupa divorțul de Gabriel Trifu. Fosta “bebelușa” de la Cronica Carcotașilor a povestit cum a inceput relația ș ice a simțit ea in perioada zbuciumata in care divorțul parea imminent. „Steve a aparut in viata mea la un an dupa…