- Femeile care sufera un stop cardiac in afara unitatilor de ingrijiri medicale au mai putine sanse de a fi resuscitate de martori si de supravietuire in comparatie cu barbatii, sugereaza un nou studiu citat marti de Press Association. Cercetarea, publicata in European Heart Journal, a identificat inechitati…

- Florian Walter, fost patron la U Cluj si fost actionar la Dinamo, se afla în stare grava la spital, dupa ce a suferit un atac cerebral. Florian Walter este si fost patron al firmei de salubritate Romprest.

- Dupa ce a fost adoptata cu 25-6 voturi, legea ar intra in vigoare la sase luni dupa ce va fi semnata de guvernator. Mai multe organizatii americane au anuntat ca vor contesta in justitie noua lege.Legi care limiteaza dreptul la avort au fost introduse in acest an in 16 dintre cele 50 de…

- O armata a UE nu ar avea nicio șansa in fața Rusiei, considera fostul președinte Traian Basescu, dar asta e ambiția „tanarului” Macron, iar asta duce la deteriorarea relațiilor dintre Uniune și Statele Unite.

- Denise Saldate, o fetița de 11 ani din California, Statele Unite ale Americii, a murit la scurt timp dupa ce a suferit o reacție alergica la o pasta de dinți, scrie a1.ro. Citeste si TRAGEDIE. Cadavrul unei fetite de 5 ani a fost gasit plutind intr-un rau Fetița s-a spalat pe dinți…

- Mihai, un tanar de 22 de ani din Lugoj si-a pus capat zilelor din cauza unor probleme in dragoste. S-a aruncat in fata trenului Sageata Albastra Lugoj-Margina si nu a mai avut nicio sansa de supravietuire!Totul s-a intamplat luni seara, pe 15 aprilie.

- Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat ca este determinat sa ajute la stoparea migrației ilegale, dar țara sa nu este responsabila direct de fluxul de imigranți care ajung in Statele Unite, relateaza Reuters preluat de mediafax.Vezi și: SCANDAL in direct la Antena 3: Purtatorul…

- Un rinichi provenind de la o femeie de 35 de ani infectata cu virusul HIV a fost transplantat la o alta persoana seropozitiva, a anuntat joi spitalul american Johns Hopkins din Baltimore, o premiera medicala in Statele Unite, potrivit AFP.