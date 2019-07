Stiri pe aceeasi tema

- Dor din ce in ce mai mare pentru Catrinel Sandu. Au trecut mai bine de doua saptamani de cand tatal ei s-a stins din viata, iar ea ii simte lipsa foarte tare. Recent, a publicat un mesaj dureros pe pagina sa.

- „(Sunt, n.r.) Pregatita. Nu am niciun inel, rochita o aveam", a spus Roxana Mihalache. „Casa de piatra si multa fericire (ureaza tatalui sau, n.r.). Este mare fericire", a declarat Raducu Mazare, la sosirea la Penitenciarul Rahova. Radu Mazare se va casatori, miercuri, cu logodnica sa, in Penitenciarul…

- Brigitte Sfat a aratat spectaculos in rochie de mireasa la nu nta cu cel de-al patrulea soț al ei, Florin Pastrama. Rochia aleasa de Brigitte Sfat a fost una stil prințesa, cu un decolteu adanc, care i-a venit perfect. Rochia de mireasa a lui Brigitte Sfat a avut o trena lunga de trei metri și a costat…

- Un jucator de rugby in varsta de doar 22 de ani a murit la doar o zi dupa ce s-a casatorit cu iubita sa. Barbatul era și tatal unui baiețel de un an. Navar Herbet a fost diagnosticat cu tumoare cerebrala in urma cu noua luni, iar starea sa de sanatate s-a deteriorat rapid, fara sa aiba vreo șansa de…

- Brigitte si Florin Pastrama se pregatesc intens pentru ziua cea mare, insa deja au aparut discuții contradictorii intre cei doi. De data asta, totul a pornit de la rochia de mireasa. Modelul ales de bruneta nu a fost deloc pe placul viitorului mire. „Da-o jos, te rog! eu ti-am zis ceva", a spus Florin…

- Inna este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania dar și de peste hotare. Interpreta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, insa nu se vede mireasa. Cu toate astea, vedeta spera sa devina mama in curand. „Nu ma vad mireasa pentru ca, de exemplu, ce s-a intamplat in…

- Gina Pistol este una dintre cele mai dorite femei din Romania si multi domni ar face orice pentru a ajunge la inima ei. Vedeta a raspuns la intrebarea care se afla pe buzele tururor: cand ajunge la Altar.