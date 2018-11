CATRINEL MENGHIA, ÎNSĂRCINATĂ ÎN ȘASE LUNI Catrinel Menghia, insarcinata in șase luni, practica sporturi periculoase. Frumoasa vedeta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie in care apare extrem de fericita fiindca are posibilitatea de a… vasli dintr-un caiac. Chiar daca burtica ii creeaza unele probleme atunci cand este vorba despre astfel de activitați, Catrinel și-a liniștit fanii și a scris ca a primit aprobarea medicului. Catrinel Menghia – fire activa, de altfel – nu poate aștepta sa nasca fara sa faca și puțina mișcare. Motiv pentru care a ales o varianta inedita de relaxare și a pornit pe rau, intr-un caiac. Dar asta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

