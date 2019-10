Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Badescu a devenit pentru prima data mama, la varsta de 50 de ani. Vedeta a nascut un baiețel, la o clinica privata din Roma. Potrivit Click.ro , Ramona a nascut prin cezariana in urma cu cateva saptamani. „Am hotarat sa nasc prin cezariana, la o clinica privata din Roma. Am un medic extraordinar,…

- Fotbalistul roman, Vlad Chiricheș, traiește momente grele in Italia, asta dupa ce patronul celor de la Sassuolo, Giorgio Squinzi, a incetat din viața. Chiricheș este la Sassuolo din vara acestui an, fiind adus sub forma de imprumut de la Napoli.Citește și: Curtea Constituționala, motivare…

- Ramona Badescu, in varsta de 50 de ani, a anunțat ca este insarcinata. Vedeta, care s-a stabilit in Italia in urma cu cațiva ani, va deveni pentru prima data mama. Ramona va aduce pe lume un baiețel, chiar luna aceasta. Vedeta a vorbit despre sarcina și tatal copilului ei in cadrul unui interviu acordat…

- Prezentatoarea de televiziune Alina Pușcaș a devenit mamica pentru a treia oara. vedeta a adus pe lume o fetița. Alina Pușcaș a nascut cel de-al treilea copil sambata, 3 august 2019. Ea a adus pe lume o fetița care a primit numele Iris. Pe contul sau de Instagram, Alina Pușcaș a dat publicitații cateva…

- Sandra Stoicescu a nascut luni dimineata, 28 iulie, la o clinica privata din Capitala. Soțul prezentatoarei tv, Sergiu Constantinescu a facut publica pe contul de socializare, prima imagine cu Sara Maria. Prietenii virtuali i-au felicitat imediat și le-au urat sa fie fericiți și sa se bucure de micuța…

- Beyonce a vorbit intr-un videoclip pe Youtube despre dieta care a ajutat-o sa slabeasca dupa ce a ramas insarcinata cu gemeni. Este vorba despre un program alimentar de 22 de zile pe baza de pante pe care artista l-a ținut 44 de zile.