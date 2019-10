Catrinel Menghia este o tanara frumoasa, celebra, dar modesta si timida, nascuta in Iasi, care joaca in filmul 'La Gomera', in regia lui Corneliu Porumboiu, film care este propunerea Romaniei la Oscar. Ea a oferit un interviu in care a povestit cum a trecut de la modelling la actorie fara sa fi urmat cursuri in acest domeniu, cum a ajuns in atentia regizorilor si cum a ajuns cunoscuta in intreaga lume. Catrinel a vorbit (...)