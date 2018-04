Stiri pe aceeasi tema

- Urari de la Donald Trump pentru catolicii si protestantii care sarbatoresc in acest weekend Pastele. Presedintele american a transmis un mesaj atat pentru crestinii care sarbatoresc Invierea lui Iisus Hristos, cat si pentru evreii care celebreaza eliberarea din sclavia egipteana.

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "Sarbatori fericite!" tuturor romanilor care sarbatoresc Pastele duminica. Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric…

- In limba romana, cuvintul „Pasti” (acceptat si ca Paste) [1] provine din forma bizantino-latina „Pastihae” a cuvintului de origine evreiasca „Pesah” (trecere) [2] … Termenul ebraic de „Paste” a trecut si in vocabularul crestin; evenimentele istorice definitorii pentru sarbatoarea noastra au coincis…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- In Duminica Floriilor de la ortodocsi, catolicii celebreaza Pastele si pastreaza si acum o serie de traditii si obiceiuri. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la ...

- CREDINTA… La Husi traieste cea mai mare comunitate catolica din judetul Vaslui, mii de credinciosi sarbatorind duminica Sfintele Paste! In spiritul unei bune intelegeri cu fratii ortodocsi, Pastele catolic va prilejui, ca in fiecare an, motiv de sarbatoare pentru toti locuitorii orasului, intrucat aproape…

- Pentru a sarbatori Pastele, va rula filmul „Maria Magdalena", care pune in lumina portretul uneia dintre cele mai enigmatice si neintelese figuri spirituale din istorie. Cu firul narativ concentrat tot asupra femeilor, „Ordinul divin" ne plaseaza in Elvetia, intr-o zona neatinsa de marile schimbari…

- Crestinii romano-catolici marcheaza Vinerea Mare – ziua in care a fost rastignit Hristos. In aceasta zi de doliu si de post negru, credinciosii retraiesc patimile Mantuitorului. Multi dintre credinciosii greco- si romano-catolici au refacut, miercuri seara, Drumul Crucii. Cativa tineri au interpretat…

- Abdel Fattah el-Sisi a fost relaes presedinte al Egiptului cu 90% din voturile exprimate, potrivit primelor estimari publicate joi de presa de stat, intr-un scrutin fara suspans, a carui unica miza veritabila a fost nivelul participarii la vot, estimat la aproximativ 40%, relateaza AFP. Rezultatele…

- Avand in vedere ca, la sfarsitul acestei saptamani, credinciosii catolici sarbatoresc Invierea Domnului, pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata, temporar, circulatia autovehiculelor de transport marfa. Participantii la traficul transfrontalier sunt informați ca din data de 29.03.2018, ora 23.00…

- Autovehiculele de mare tonaj vor trebui sa respecte restricțiile impuse de autoritațile maghiare in perioada 29 martie – 02 aprilie. Din cauza acestor restricții, cel mai probabil se vor forma din nou cozi kilometrice la vama Borș. Din data de 29.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) si…

- La nivelul județului Gorj vor funcționa anul acesta doar trei centre de sacrificare a mieilor. Anul trecut au existat patru astfel de centre, unul dintre acestea fiind deschis la Rovinari. Pentru ca anul acesta nu a mai fost solicitata autorizare pentru deschiderea centrului de sacrificare a mieilor…

- Deputatul Nicusor Dan a fost dat afara miercuri de la sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), dupa ce a cerut sa ia cuvantul pe tema proiectului de hotarare privind transmiterea in administrarea Administratiei Strazilor Sector 1 si a RATB a obiectivului de investitii „strapungere…

- Anul acesta, creștinii ortodocși sarbatoresc Invierea Domnului sau Paștele pe 8 aprilie, iar cu o saptamana inainte, duminica aceasta, sunt Floriile, inca o sarbatoare importanta pentru credincioși.

- Creștinii romano-catolici din toata lumea sarbatoresc astazi Duminica Floriilor. Cu o saptamana inaintea Paștelui, la Vatican a avut loc o slujba religioasa oficiata de Papa Francisc. Oamenii au venit la slujba cu ramuri de palmier pentru a le sfinti.

- Traditionala procesiune de Florii organizata de Arhiepiscopia Romano-Catolica din Bucuresti, la care sunt asteptati sa participe credinciosi, persoane consacrate si preoti, va avea loc duminica. La...

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc duminica Buna Vestire, ziua in care Arhanghelul Gavriil i-ar fi vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa de Dumnezeu sa dea nastere Mantuitorului Hristos. In popor, Buna Vestire este cunoscuta ca ziua cucului. Este si prima dezlegare la peste din Postul…

- Paștele este considerat ca fiind cea mai importanta sarbatoare din calendarul ortodox. Prima zi de Paste vine cu o serie de traditii si obiceiuri specifice, pe care credinciosii le respecta anual. Iata care este explicația lor și de ce sa le ții.

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- INVITATIE… Proiectul „Dragostea in actiune” pentru familiile nevoiase din Vaslui merge mai departe si se pregateste de urmatoarea sarbatoare importanta pentru crestini: Pastele. Toti cei care doresc sa contribuie la noua campanie umanitara, pot trimite un mesaj pe site-ul www.dragosteinactiune.ro. In…

- In condițiile in care Pastele 2018 are loc pe 8 aprilie, vacanța de Paște este programata in perioada 31 martie și 10 aprilie. Elevii se vor intoarce la școala miercuri, 11 aprilie. Vacanța de vara va incepe in 16 iunie și se va incheia pe 9 septembrie 2018. Pentru clasele terminale de la liceu, anul…

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca Sarbatorile Pascale in mediul rural, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din Romania…

- "Ceilalti colegi vor lua cuvantul. Eu am vorbit in calitate de premier al Romaniei si de presedinte al Organizatiei de femei. Vor lua si ceilalti colegi cuvantul. Eu ma intorc in sala si se vor intoarce si ceilalti colegi. (...) Nici eu nu am castigat intotdeauna cand am concurat. Nu depinde de mine…

- Arabia Saudita si Egipt au incheiat un acord pentru a crea un fond comun de 10 miliarde de dolari, menit sa finanteze dezvoltarea unui mega-oras in sudul Egiptului, in peninsula Sinai, potrivit CNBC, noteaza zf.ro

- Mai este o luna pana la cea mai mare sarbatoare de peste an, Invierea Domnului. Si cum preparatele din carnea de miel sunt nelipsite de pe masa de Paste, comerciantii, dar si taranii au inceput sa-si scoata la vanzare animalele pe Internet. Pe site-urile de profil din Argeș gasiți diverse oferte, iar…

- Floarea-de-colț este sarbatorita astazi de Google printr-un doodle. Floarea-de-colț, supranumita si Floarea-reginei, (Leontopodium alpinum Cass.) are o denumire extrem de sonora in engleza și germana. Cuvantul „edelweiss” (in limba germana și engleza) pentru “floare-de-colț” a fost descoperit pentru…

- Cand pica Paștele in 2018. Daca in 2017, credinciosii ortodocsi si cei catolici au sarbatorit in aceeazi zi Pastele, in 2018 vor fi date diferite. In acest an, catolicii vor sarbatori Invierea Domnului cu o saptamana inainte de ortodocși. Cand pica Paștele in 2018. Calcularea datei la care crestinii…

- In jur de 16 persoane au murit intr-un accident feroviar care a avut loc in nordul Egiptului, a declarat ministrul Sanatații din ceasta țara și citat de Al Jazeera. Alți 40 de oameni au...

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Pentru funcționarea serviciilor din cadrul primariei, plata salariilor și finanțarea investițiilor din acest an, Barladul va dispune de un buget estimat la 85,4 milioane de lei. In 2017, bugetul aprobat la inceput de an a fost de peste 122 de milioane de lei. La finele saptamanii trecute, a fost facut…

- Un atacator neidentificat a deschis focul in timpul unui festival organizat cu ocazia sarbatorii religioase Maslenitsa, la o biserica din orașul Kizlyar din Republica Daghestan, in sudul Rusiei. Cinci persoane au fost ucise și mai multe ranite, scrie Xinhua. UPDATE 18.03: Numarul deceselor in atacul…

- Comunitațile slave din Moldova sarbatoresc "Maslenița". In satul Cunicea din raionul Florești s-au adunat oameni din aproape 20 de localitați pentru a participa la festival. Ei au fost intampinati cu clatite delicioase, dupa care a inceput parada portului popular.

- Autor: Stelian ȚURLEA Academicianul Ioan-Aurel Pop, rectorul Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a afirmat la lansarea din vara trecuta a acestei admirabile carți ca „Ionel Bratianu nu a trebuit sa faca nimic pentru țara, fiindca el a facut chiar țara din funcția inalta in care s-a aflat.”…

- Egiptul a inchis vineri frontiera sa cu Fasia Gaza inaintea de expirarea termenului stabilit anterior, in timp ce armata sa desfasoara o vasta operatiune impotriva jihadistilor in Sinaiul vecin, au indicat responsabili palestinieni, citati de AFP. Frontiera, redeschisa miercuri, urma sa se inchida…

- Ramona, asistenta de la ”Prietenii de la 11”, a petrecut cumpana dintre ani pe malul Nilului, printre faraoni, pe taram egipteap, la RA, zeul-Soare, acasa. A lasat la copt pozele și le-a scos abia acum, cand arheologii au descoperit mormantul lui Ptolemeu al IV-lea, un mare iubitor de frumos. ”Am mers…

- Psihologul Libertatea, despre razboiul verbal dintre Basescu și Dragnea. Cezar Laurențiu Cioc explica termenii folosiți de fostul președinte la adresa liderului PSD – nebun, paranoic și psihopat – și face o dezvaluire surprinzatoare: cum trebuie sa fii ca sa recunoști un psihopat. Razboi dur al declarațiilor…

- Alocarile guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locala pentru obiectivele necesare comunitații din Valcani sunt importante și vor schimba standardul de viața ale locuitorilor de aici. Astfel, prin prima lista, s-au primit de catre administrație 7,1 milioane de lei pentru asfaltari de…

- Pastele este o sarbatoare a carei data e variabila si in jurul careia sunt fixate alte sarbatori, precum Rusaliile (3-4 iunie). Regula dupa care se calculeaza ziua exacta a fost stabilita la Sinodul Ecumenic de la Niceea, in 325 e.n.

- Mii de oameni au participat, miercuri, la slujba de la Biserica Domneasca -Curtea Veche, cu prilejul sarbatorii ocrotitorului acestui lacas de cult, Sfantul Cuvios Antonie Cel Mare. Este prima slujba de hram la care credincioșii s-au putut inchina la moștele Sfantului, acestea fiind aduse in Romania,…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- Pe 14 ianuarie crestinii ortodocsi marcheaza sarbatoarea Sf. Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai bisericii ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini. Sf. Vasile s-a nascut in Pont in jurul anului 329.

- Daca in 2017, credinciosii ortodocsi si cei catolici au sarbatorit in aceeazi zi Pastele, in 2018 vor fi date diferite. In acest an, catolicii vor sarbatori Invierea Domnului la 1 aprilie, iar ortodocsii la 8 aprilie. Calcularea datei la care crestinii sarbatoresc Pastele tine de doua fenomene naturale,…

- Dupa mesele bogate in dulciuri și gustari tradiționale de la Sarbatori, și organismul copilului are nevoie de purificare ca sa se regenereze. Dar, pentru ca dieta lui nu poate suferi modificari drastice, programul de detoxifiere difera de al tau. Iata cum il ajuți sa elimine toxinele din ficat, colon,…

- Mii de crestini din Moldova sarbatoresc, astazi, Nasterea Mantuitorului pe stil vechi. Sute de enoriasi au venit de dimineata la Catedrala "Nasterea Domnului" din Capitala, pentru a participa la slujba de Craciun.

- Manshiet Nasser, Orasul Gunoaielor, este un district de la marginea capitalei Egiptului, Cairo. Pentru multi este de neimaginat faptul ca un astfel de loc exista, insa in Manshiet Nasser nivelul de saracie este atat de mare incat localnicii au ajuns sa traiasca din gunoaiele capitalei.

- Crestinii ortodocsi de stil nou sarbatoresc astazi Boboteaza, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a fost botezat in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Preotii oficiaza liturghii speciale si fac agheasma.

- In comuna damboviteana Morteni are loc, de Boboteaza, un obicei unic, constand in impodobirea unor prajini de aproximativ 14 metri cu geavrele (batiste), potrivit caruia fetele care cos cele mai multe batiste vor avea sansele mai mari sa se marite in anul care incepe. Cuvantul ''geavrea''…