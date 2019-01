Catolicii și protestanții din Timișoara vor zile libere de Paști, la fel ca ortodocșii Zile libere de Paști. Asta vor reprezentanții UDMR Timiș pentru cei care aparțin de ritul apusean și au, de obicei, Paștele in alta perioada fața de ortodocși. Președintele UDMR Timiș Zoltan Marossy spune ca in instituții și intrerpinderi aceste zile se respecta, indiferent de numar, atunci cand este vorba de Paștele ortodox. Insa atunci cand ... The post Catolicii și protestanții din Timișoara vor zile libere de Paști, la fel ca ortodocșii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

